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火星35億年前有水「鹹如味噌湯」　好奇號還發現曾有綠洲

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▲味噌湯,媽媽的味道,家常料理,豆腐湯,日式料理示意圖。（圖／CFP）

▲35億年前火星上的水跟拉麵一樣鹹。（圖／CFP）

實習記者周依儒／綜合報導

由日本金澤大學和東京工業大學的教授組成的日本研究小組發現，35億年前的火星上的水分裡面含有礦物質和鹽分，是適合生物生存的地方。根據《日本時報》表示，研究小組利用美國的火星探測器好奇號（Curiosity）收集的沉積物，成功恢復了火星赤道上火山口內的湖泊環境。

研究小組透過了放射性廢物地質處置的技術，分析了火山口內湖泊的堆積物，發現火星上水的含鹽量大約為地球海水的33%，酸鹼度為中性。東京工業大學的教授保仁伸夫表示「火星上的水鹹度就跟拉麵和味噌湯一樣」，且這些水分裡面也含有鎂等礦物質。

▲35億年前火星上的水跟拉麵一樣鹹。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲35億年前火星上的水跟拉麵一樣鹹。（圖／取自免費圖庫pixabay）

研究小組也表示，這些水分流進火山口後，經過了100多萬年的蒸發，鹽分的濃度才上升到這種程度。金澤大學副教授圭佑福士則說，這項成果替之後研究火星適合生物生存的環境及為什麼消失打了基礎，而這項研究的結果也發表在英國的《自然通訊》上。

好奇號除了收集火山湖泊的堆積物外，在近期也發現30億年前的火山曾有綠洲出現現

10月中時，NASA前首席研究員吉伯特（Gilbert V. Levin）曾批露說，早在40年前NASA就曾在火星上發現生命，但不清楚為甚麼在後來的43年內，NASA發射的火星著陸器卻都不曾裝上生命偵測器。而好奇號除了收集火山湖泊的堆積物外，在近期也發現30億年前的火山曾有綠洲出現，現在則有越來越多的證據及資料發現火星上曾有生命出現。

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