解決廠放流水硼超標問題　台電：台中電廠12月前放流水不外排

▲ 台中電廠。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

面對台中電廠放流水硼超標問題，經過連日來密集研究，在確保供電無虞前提下，台電今（29）日宣布，台中電廠全廠將透過廠內循環方式，放流水達標前留廠不外排，滴水不漏。直到12月新廢水場完成，放流水檢測達標後才會開始排放。

台電說明，台中電廠發電過程中生產廢水，會經過層層處理，降低廢水中的污染物，直到符合標準，才會透過「放流水排放口」外排。此次「硼」超標的部分，是經過廢水處理後、仍無法滿足106年新放流水標準的放流水，為此台電公司已規劃各項改善措施。

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目前台中電廠第1至4號機、第5至8號機、第9及第10號機，各有一個放流水排放口，因新廢水場除硼改善於12月才能完成與測試運轉，因此放流水的硼檢測值超標。為改善此問題，台電近日來除盯緊新廢水場的進度外，第5至8號機組也從7日起自主減產50%，以減少廢水的產生；21日起並嘗試以「源頭進行製程循環」方式，讓第5至8號機放流水暫不外排，據以評估此方式對於機組環保設施所造成的磨耗程度，以免影響製程及供電穩定。

經過連日來審慎的評估，台電表示，此方式雖會造成環保設備磨損的風險，與涉及機組的調度，但至少可以為中火爭取到今(108)年12月前不排放放流水的時間，有了這段緩衝期，12月完成的新廢水場便可接續而上，承擔起全廠機組放流水的處理，屆時經過新廢水場處理的放流水，即可達標。

因此台電今天宣布，在穩定供電與環保優先的考量下，台電將全力進行相關調度工作，實行此權宜之計，將「源頭進行製程循環」方式擴大運用至第1至4號、第9及第10號機組，達到台中電廠全廠今年12月前不排放放流水的目標。

此外，台電已於昨（28）日下午針對新廢水處理場的水污染防治措施變更提出申請，懇請市府協助盡早核發，以利新廢水處理場能如期運轉，讓台中電廠放流水問題能獲得根本解決。