資金卡卡？台商資金從大陸匯回遭卡關　財長說話了

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

政府推動《境外資金匯回管理運用及課稅條例》（境外資金匯回專法）目前已經有40多個案件向國稅局申請匯回，但是有1案匯回資金約數千萬元的台商，資金卡在中國大陸逾期未能夠匯回，引發市場討論，財政部長蘇建榮今（29）日回應，目前就只有1案逾期無法匯回，針對此情況會進一步了解。

財政部長蘇建榮今（29）日參加「資金返鄉X百業興旺，返鄉躍升產業投資論壇」會前接受媒體採訪時提出看法。

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蘇建榮說，目前看到有1案逾期無法匯回，但是否是中國大陸資本管制而無法匯回，還要進一步了解，目前申請案件中40多件，少數是想要從中國大陸匯回，絕大多數還是從第三地回來。

目前台商想要從中國大陸匯回資金恐遭卡關，這將是中國大陸的資本管制政策，台商也可從其他地方、管道等地調整，並且核准後如果2個月內（核准後1月內匯回，可以展延一次，同樣為1個月）無法匯回，在專法實施的兩年之內還是可以重新申請。

蘇建榮也進一步表示，目前循資金匯回專法的台商申請案將近160億元的資金，已經核准了80多億元，資金是「真的回來了」。至於財政部的資金匯回專法與經濟部歡迎台商回台投資行動方案的差別在於，經濟部的方案廠商可以透過匯回或者是向國內金融機構融資等，強調這兩項政策並無牴觸，是相互配合的，政府包含經濟部、金管會與財政部也會透過講座等方式，協助解決廠商對於子法規不了解地方釐清。

蘇建榮說，不少廠商還在觀望，所以無法確切說今年會有多少資金匯回，但是將稅務不確定性去除之後，台商就會有意願將資金匯回。