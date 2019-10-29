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與格芯達成和解！台積電再創新高達298.5元　市值7.74兆元

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▲▼台積電2018年第四季法說會,董事長劉德音。（圖／記者季相儒攝）

▲台積電董事長劉德音。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（29）日清晨與格芯宣布和解，帶動今日股價開高走高，一度來到298.5元，突破前高298元，再度創歷史天價，市值達7.74兆元。

美國企業持續釋出強勁財報，加上中美貿易戰再傳正向進展，美股大漲，其中科技股為主的那斯達克指數創下歷史新高、費半漲幅近2%；市場充滿樂觀氣氛，加上台積電與格芯和解等正面訊息，台積電以297元開出，漲0.84%，帶動早盤一度來到11368點，再次刷新29年來新高紀錄。

請繼續往下閱讀...

台積電日前法說會釋出上調資本支出利多消息，一舉從全年100億美元-110億美元上修至140-150億美元，上修比例高達3-4成，資本支出是史上最高。台積電總裁魏哲家指出，由於看到5G、高速運算（HPC）帶動明年5奈米製程需求，因而上修5G手機在明年的銷售數字，從原本個位數（single digit）的市場滲透率，上調中十位數（mid-teen）。

台積電近一個多股價頻創新高，除了7奈米產能滿載外，供應鏈也證實台積電明年上半年調高5奈米的月產能，反映客戶需求能見度高。截至昨日止，外資已連五日買超張數達36,488張；近十日累計買超55,894張，強勢問鼎300元大關。

台積電第3季營收達2930.46億元，季增21.6%、年增12.6%，超越財測高標；稅後淨利1010.7億元，每股盈餘3.9元，較上季大增51.4%，較去年增加12.6%，，突破2016年第4季及2018年第4季的3.86元，營收獲利皆創下單季歷史新高。累計前三季合併營收約為7527.48億元，較去年同期增36488張，加1.5%；累計前三季稅後純益為8.84元。
 

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