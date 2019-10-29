晦氣！三重天九牌賭場「開張第1天就倒台」　警拂曉攻堅逮33人

記者陳豐德／新北報導

「第一天開張就被抓，真晦氣！」一名張姓男子經營流動性賭場，28日晚間10時許選擇在三重三和路一段巷內開賭，找來近30名賭客，就在民宅一樓直接玩起天九牌，警方接獲線報埋伏多時，隔日凌晨4時許見時機成熟遂埋伏攻堅，將現場33人帶回偵辦，並查扣抽頭金8萬元、賭資50餘萬等證物，訊後依賭博及社維法罪嫌送辦。

▲賭場在三重巷內第一天開張就被破，負責人嘆有夠晦氣。（圖／記者陳豐德翻攝）



三重警方接獲線報，該天九牌職業賭場為機動性質，當日臨時選擇要來三重開賭，平日則流竄於二重疏洪道萬善同祠堂、三重及蘆洲市區等地，經多日查探，28日確認賭場地址後開始埋伏，晚間10時許賭場開張後，警方仍持續等待至凌晨4時許，直到時機成熟、賭客狂歡之際，由三重偵查隊長鄭偉豪及徐子胤、劉圳鎮所長帶隊，率領28名警力攻堅。

警方拉起民宅鐵門後，迅速控制屋內場面，並查獲賭場老闆張男（46歲）、清注林男（46歲）及負責把風的何男（58歲）等3人，以及賭客30人共同以天九牌聚賭，經清查共計查扣抽頭金籌碼8萬、現金新台幣1萬3千餘元，賭客賭資新台幣32萬餘元、共同賭資新台幣19萬餘元、賭客籌碼37萬，賭具天九牌一副、骰子91顆，無線電一隻。

負責人被逮後不忍埋怨「才剛開第一場就被抓！」全案訊後依照《刑法》賭博罪將老闆張男等3人移送新北地檢署偵辦，並沒入抽頭金、另外賭客30人等則律以《社會秩序維護法》查處並沒入賭資。

▼臨時性天九牌賭場藏在巷內民宅一樓。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼警方查扣賭具及賭資及抽頭金。（圖／記者陳豐德翻攝）



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