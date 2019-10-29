太陽能板下種電信蘭　王嘉偉用工程方式做管理有一套

▲屏東縣潮州鎮青農王嘉偉，返鄉和朋友合作興建綠能設施，在太陽能電板下種電信蘭，種出成績 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮青農王嘉偉，原在工程界服務，4年前返鄉和朋友合作興建綠能設施，在太陽能電板下種電信蘭，用工程管理方式，控制肥料及水份和病蟲害，每天剪葉到花卉市場拍賣，平均都有500片左右，有固定收入。

30歲的王嘉偉，雖非專業但很勤勞，他請教農改場及專業人士栽種管理方法。

他說，一般電信蘭會搭網室遮蔭，但他和朋友合種在共約6公頃大的太陽能光板下，剛種時，四週的陽光過強，葉片黃片，經過幾次改正，四週圍起黑網，讓透光率維持在50﹪上下，適合電信蘭的光度，4年來陸續種植30萬株，年產量約110萬片，約佔國內市場的1/8，除國內批發市場外，預計外銷日本市場。

王嘉偉表示，種電信蘭看來不難，但肥培管理很重要，夏天長得快，但品質相對較遜色，倒是冬天最適合生長，產量是夏天的2倍，電信蘭重視肥培及水份，他利用工程所學專長，定時定量補充水份及肥料，每天紀錄工作進度及生長情形，注重環境衛生防止炭疽病及螺害。

農電共存的環境，讓王嘉偉與合作友人兩方都能均顧，並用心管理，讓年輕人返鄉務農多一項選擇。