快訊／美國巴爾的摩槍擊！1男1女頭部中彈亡　槍手駕車逃逸

記者張方瑀／綜合報導

美國東部馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）在當地時間28日晚間發生槍擊案，共有5人中槍，造成2人死亡。當地警方表示，槍案發生在晚間7時30分左右，公園高地大道（Park Heights Avenue）與匡蒂科大道附近（Quantico Avenue）。

目前已有一名25歲男子頭部中彈當場死亡，另外同樣有名女子頭部中彈送醫不治。其他受傷的人分別為一名26歲女性、一名17歲與一名22歲男性。警方指出，兇手為兩名男子，行兇後駕駛灰色或藍色汽車逃離現場，目前仍在循線追捕。

《福斯新聞》指出，巴爾的摩今年已經發生280起槍殺案，與去年同時間相比多出近30件。另外，截至目前今年發生了657起非致命槍擊案，去年的總件數則為553件。

UPDATE | Two people are dead in a quintuple shooting in Park Heights. https://t.co/ASazft9qtb — FOX Baltimore (@FOXBaltimore) October 29, 2019