快訊／美國巴爾的摩槍擊！1男1女頭部中彈亡　槍手駕車逃逸

記者張方瑀/綜合報導

美國東部馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)在當地時間28日晚間發生槍擊案,共有5人中槍,造成2人死亡。當地警方表示,槍案發生在晚間7時30分左右,公園高地大道(Park Heights Avenue)與匡蒂科大道附近(Quantico Avenue)。

目前已有一名25歲男子頭部中彈當場死亡,另外同樣有名女子頭部中彈送醫不治。其他受傷的人分別為一名26歲女性、一名17歲與一名22歲男性。警方指出,兇手為兩名男子,行兇後駕駛灰色或藍色汽車逃離現場,目前仍在循線追捕。

《福斯新聞》指出,巴爾的摩今年已經發生280起槍殺案,與去年同時間相比多出近30件。另外,截至目前今年發生了657起非致命槍擊案,去年的總件數則為553件。

UPDATE | Two people are dead in a quintuple shooting in Park Heights. https://t.co/ASazft9qtb

BREAKING: 5 people shot in the 4200 block of Pimlico Rd, near the intersection of Quantico Ave. #WBAL pic.twitter.com/m0RLtQejqK