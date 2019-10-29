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外觀曝光！蘋果將推出iPhone 11系列充電殼

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▲▼iPhone 11 Smart Battery Case。（圖／取自9to5Mac）

▲蘋果計畫為iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max打造其官方的充電手機殼。（圖／取自9to5Mac）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果的充電手機殼「聰穎電池護殼」（Smart Battery Case）內部配備兩個1369mAh的電池，標榜可為iPhone XS、iPhone XS Max及iPhone XR提供10.1Wh的能量，讓用戶外出一天也無須攜帶行動電源及充電線。隨著iPhone 11系列機款上市，蘋果似乎也有意為iPhone 11系列推出聰穎電池護殼。

9to5Mac報導，iOS 13作業系統的代碼強烈暗示了蘋果計畫為iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max打造其官方的充電手機殼。而稍早發布的iOS 13.2則證實了這一點。觀察9to5Mac釋出的示意圖片，iPhone 11系列機款的聰穎電池護殼整體外觀與iPhone XS系列無異，只是鏡頭的開孔更大，以適應新機款的三鏡頭配置。

該手機殼材質與蘋果官方的矽膠保護殼相同，不過聰穎電池護殼後方有一個藏著電池組的凸起。殼中有個Lightning接頭，功用是為手機充電；而其機殼外部也有一個Ligtning連接埠，接上電源後的充電順序為優先為iPhone充飽電，再供電給手機殼本身。

據蘋果的說法，在此款手機殼的加持下，iPhone XS的通話時間增加至33小時，上網和影片播放時間則分別提升至21和25小時；iPhone XS Max的通話時間增加至37小時，上網和影片播放時間則分別提升至20和25小時；iPhone XR的通話時間增加至39小時，上網和影片播放時間則分別提升至22和27小時。而iPhone 11系列的聰穎電池護殼將如何為iPhone 11續航則有待官方公布。

在官方推出充電殼前，第三方配件商Mophie已事先發布適用於iPhone 11系列機款的電池背蓋保護殼「Juice Pack Access」。整體設計與蘋果的聰穎電池護殼類似，但充電殼本身充電規格為USB-C，另外，Juice Pack Access是透過無線充電的方式為 iPhone 11 補充電量，底部與一般手機殼一樣為開放式的設計。

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