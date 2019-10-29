蔡壁如「一抱泯恩仇」　周玉蔻劈頭就問「你是地下市長嗎？」

▲蔡壁如周玉蔻擁抱。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市府顧問蔡壁如29日上周玉蔻節目專訪，由於兩人曾因「皺紋說」鬧得不可開交，但兩人一見面就有說有笑，蔡壁如還多次搭肩擁抱，一笑泯恩仇。不過，節目一開始，周玉蔻不改犀利風格，劈頭就問蔡壁如，「你是地下市長嗎」？

蔡壁如解釋，自己從來不是地下市長，她也藉由節目揭露「地下市長」的由來，有一次議員為了承德路、立賢路違建要開協調會，當時就說，如果她幫忙就是觀世音菩薩，不幫就是「地下市長」。但蔡壁如強調，其實自己怎麼可能能功高震主，市長聲量這麼大，我每天被他氣得半死倒是真的。

至於「血滴子」、「地下市長」比較喜歡哪一個？蔡壁如坦言，自己比較喜歡血滴子，這個名稱從台大醫院來的，因為加護病房要快狠準，這個外號是代表自己執行力使命必達。

周玉蔻再問，不是愛權力嗎？蔡壁如回應，如果自己是愛權力，那就去當副市長、局長就好了，蔡壁如也趁廣告時間和周玉蔻「求助」，直言周玉蔻在媒體這麼資深，應該要多幫幫小黨；周玉蔻則說，她也有罵民進黨，不分區名單在亂搞。

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