偷渡皇后／福建人塞爆紐約唐人街　百輛林肯車送她「最後一程」　

▲「人蛇之母」鄭翠萍出殯當天，出動了百輛林肯車護送。（圖／翻攝百度、百家號：歷史很奇葩）

記者洪珮瑄／綜合報導

英國貨櫃車39凍屍案震驚全球，警方至今仍無法真正確定罹難者身份。該事件爆發後，「非法移民」問題浮上檯面，不少從事偷渡和販賣人口的「人蛇集團」近幾年來更加猖狂，其中被稱為「人蛇之母」的福建女子鄭翠萍再度引起熱議，據悉，她出殯當天，甚至還出動了百輛林肯車，背後勢力不容小覷。

人稱「萍姐」的黑道大姐頭鄭翠萍在2000年4月被香港警方逮捕，其後因犯人口走私、非法洗錢、綁架等3項罪名，被判監禁35年。幾年之後，鄭翠萍的身體漸漸惡化，加上監獄醫療條件差，最後她在2014年4月24日因胰腺癌而離世。

據悉，鄭翠萍出殯當天，舉辦的葬禮傳統又盛大，出動了160輛林肯車組成的車隊來護送，且每走一段距離就有穿著素裝的福建人奏響哀樂，現場的人潮和車輛擠爆紐約唐人街。據悉，當時在場的每一個人幾乎都曾受過鄭翠萍的恩惠。

▲伴隨著英國貨櫃箱屍案，「人蛇之母」鄭翠萍再度掀起討論。（圖／路透）

鄭翠萍生長在福建福州亭江鎮盛美村，並在1978年偷渡到美國開啟生意，隨後把零散的偷渡團組織起來，開闢出一條從福州到美國的「黃金偷渡路線」。據FBI公開資料顯示，鄭翠萍至少偷渡了3,000多名福建人進入美國，漸漸成為偷渡帝國的「皇后」。

此外，鄭翠萍為了滿足同鄉人的願望，甚至還提出分期付款，不過，她當時有一套原則，就是每次偷渡人數不超過10個，且由她和其家人親自接應。隨著偷渡到美國的人越來越多，賺到的錢怎麼寄回福建成了偷渡客的煩惱，但鄭翠萍當時再次捕捉到商機，讓她在福建、香港、紐約都有人脈，迅速累積了巨大財富。

鄭翠萍雖然並不與偷渡者們寒暄，但她的一舉一動都被同鄉人看在眼裡。據悉，她在福建人眼裡，總是替大家解決麻煩，所以收費也不奇怪，但沒人知道她從中賺了多少錢。據統計，經她手送回福建的錢每年高達數百萬美元，且一直呈現增長情況。

鄭翠萍隨後花了1萬美元在唐人街買下了一棟房子，用來招待剛到美國的福建同鄉們，而這個地方也成了許多福建華人在美國的第一站。據悉，鄭翠萍一家的生活在別人眼中顯得非常簡樸，不穿華服也不買豪車，且在紐約唐人街的聲名十分顯赫，幾乎每個紐約唐人街的福建人都向她借過錢。

鄭翠萍在同鄉人的眼中十分豪爽，總是幫助那些陷入困境的人度過錢關或找工作。直到1993年，鄭翠萍和等其他人蛇集團合作的貨船行至肯尼亞的一個島時發生意外，造成船上300多名偷渡者被擱淺在島上。據悉，當時本該接應的快艇遲遲未到，想到2個小時後，海岸巡邏隊發現了這艘偷渡船，在抓捕過程中，最終造成10人跳海溺斃，成為震驚全球的「黃金冒險號偷渡案」。

不過金色冒險號事件並沒有讓鄭翠萍的聲譽受損，直到幾年後，她送出去的一艘偷渡船在瓜地馬拉海岸再次遇險，船上14人溺亡，美國政府隨即對她發出了全球通緝令。過了2年後，鄭翠萍才在機場被香港警方抓獲，被依人口走私、非法洗錢、綁架等3項罪名判處35年監禁，在獄中度過餘生。

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