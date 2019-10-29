獸父每月3次性侵女兒還稱「跨年砲」　重判20年定讞

▲基隆獸父稱跨年砲性侵女兒，判刑20年定讞。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

基隆17歲少女小鈺（化名）4年多前就讀國中時，當時因母親吸毒入獄，她與父親同住，沒想到父親竟以每月3次左右的頻率性侵她，甚至還逼迫她在跨年夜口交後，再做「跨年砲」。小鈺擔心說出去被父親滅口，又想逃避亂倫的噁心，性情大變。學校師長發現後，報警處理。最高法院29日將這名獸父重判有期徒刑20年定讞。

判決指出，小鈺的母親入獄後，2015年初，她與父親到基隆的祖母家居住。某天晚間，小鈺熟睡之際，竟被父親強行脫掉褲子，小鈺清醒詢問父親，父親竟要小鈺閉嘴，並將小鈺抱到牆壁旁，要小鈺靠著牆，性侵得逞。完事後，父親並對小鈺恫稱：「如果你敢把這件事告訴別人，我就先殺了你，再自殺。」

之後小鈺的父親就以每個月3次左右的頻率，從當年4月份起到年底止，持續性侵小鈺。小鈺因父親首度性侵她得逞後之恫嚇言語，及以前曾見過父親毆打母親之印象，而不敢反抗。總計小鈺因此被性侵27次得逞。

其中當年12月31日晚上11點多，父親壓在小鈺身上，興致勃勃的告訴小鈺說有一種東西叫「跨年砲」，隨後逼迫小鈺口交，而後再性侵得逞。而跨年後的2016年1月中，父親又再性侵小鈺，這次還要求小鈺叫他「老公」。但小鈺認為爸爸應該是媽媽的老公，她沒辦法接受要叫爸爸老公這件事，所以性侵到一半時，小鈺就直接說：「爸爸我不要了」。小鈺事後說「我沒有哭，但是我內心覺得非常奇怪。」

由於小鈺的月事沒來，她擔心懷孕，2016年1月份哭著找老師，說「我被我爸爸強姦」，並描述過程。老師聽了大驚，隨即找社工安置小鈺，並報警處理。檢警逮捕獸父，但獸父辯稱是因為他對小鈺管教太嚴格，小鈺才挾怨報復。但檢方不採信，提起公訴。一二審法院均認定性侵29次，重判有期徒刑20年。全案再上訴第三審，最高法院29日駁回定讞。