新婚一個月幫弟討結婚基金　夫搖頭！妻嗆「我要離開台灣」真跑了

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿志（化名）去年7月與大陸籍女子小海（化名）登記結婚，沒想到兩人在台新婚僅一個月，就因為他不肯出錢幫妻子的弟弟辦婚禮，對方一氣之下乾脆離開台灣，返回大陸，他等了一年雙方關係都沒有改善，這才心寒決定訴請離婚，最後也獲得法官判准。

▲阿志與小海來台登記結婚一個月，對方就跑回大陸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關，下同）

阿志在判決書中提到，他與小海2018年1月間先是在大陸登記結婚，同年7月才一起返回台灣辦理登記，兩人婚後同住在位於苗栗縣的民宅，「結果她才嫁來不到一個月，就跟我說她弟弟要結婚，要我拿錢出來，我沒有答應，她就馬上表示要離開台灣」，原本以為只是嘴上說說而已，沒想到妻子竟然真的就這樣跑了。

阿志接著說，小海返回大陸之後，兩人還是有用微信聯絡，但對方一開口就是要錢，「我覺得她根本無心經營婚姻，只是一再要求我給錢」，這個情況持續長達一年都沒有改善，他這才看開決定放棄這段婚姻，隨即提出離婚訴訟。

▲小海丟下丈夫獨自返鄉。

苗栗地院法官依職權函詢內政部移民署，確認小海是在2018年7月22日入境，同年8月21日隨即出境，之後就再也沒有來台，可見阿志的陳述屬實。

法官表示，小海並未受到管制入境，經過合法通知也沒有出庭或是提出書狀聲明，顯然她已經無意維持這段婚姻，夫妻倆情分已失，考量到兩人目前就像是各自獨立生活的個體，依照一般人的生活經驗，難以期待他們還能共同修復婚姻，加上可歸責程度是女方較大，最後依法裁准丈夫的訴求，判兩人離婚。

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