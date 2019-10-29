陸客又毀連儂牆...蘇貞昌：破壞台灣法治「驅逐出境剛好而已」





▲中國大陸胡姓民眾來台洽商，卻因撕毀地下道連儂牆遭移民署提前遞解出境。（圖／記者張君豪翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台中市有連儂牆遭到中國大陸男子破壞，隨後被移民署以觸法違反兩岸人民關係條例為由，強制遞解出境。對此，行政院長蘇貞昌表示，非常歡迎陸客來台，不過如果破壞台灣的法治，那麼驅逐出境也是剛好而已。

台中市美村路地下道連儂牆，27日上午遭35歲的中國大陸胡姓觀光客毀損，經民眾報案後送辦，檢方審酌胡男犯後有悔意，諭令將以緩起訴處分，但須捐款新台幣3萬元、受法治教育才能離境，移民署考量胡男來台觸法違反兩岸人民關係條例，28日晚間8時許將他強制遞解出境，依規定5年不得來台。

蘇貞昌29日受訪時表示，陸客來台灣很歡迎，來台灣就是比較台灣跟中國大陸的不同，同時欣賞台灣的民主開放。他說，以前台灣也是國民黨戒嚴統治，用戒嚴管台灣，是台灣一代一代人努力撐開民主大門，才有今天的自由開放，希望陸客多來欣賞體驗，也許可以回去改變中國大陸。

蘇貞昌強調，「但來自由行要破壞台灣的自由，從沒有民主的地方來，希望不要破壞台灣的民主，如果你破壞我們的自由民主，台灣也是法治社會，所以驅逐出境，剛好而已。」

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