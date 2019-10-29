韓國瑜談兩岸如「王X蛋、爸爸」關係　蔡英文：用語太過輕浮

▲國民黨總統參選人韓國瑜與青年座談。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜在與青年對話時，針對兩岸關係，提出「王Ｘ蛋與爸爸」關係。對此，總統蔡英文29日表示，不要用太過輕浮的用語來講兩岸關係。

韓國瑜先前在與青年座談時，青年代表在提問中，二度追問是否主張簽「和平協議」。他皆未正面回應，但在兩岸關係上，批評蔡英文政府「強調主權很無聊」，更指稱「兩岸關係是王八蛋跟爸爸的關係」。

韓國瑜當時說，這夠不夠厲害？很厲害了這句話，「什麼叫王八蛋，我罵你王八蛋，什麼叫爸爸，爸爸要什麼給什麼！」

不過，對於韓國瑜的回應，讓不少網友一頭霧水而掀起討論。對此，蔡英文29日上午被問及此事時表示，她真的不清楚他為何會這樣講，好像很多人也不了解會是這樣講法，「我想，兩岸關係還是在整個公共政策上，是非常重要議題，也關切到未來，任何政治人物講到這些要比較謹慎」。

蔡英文叮嚀，不要用太過於輕浮用語來講兩岸關係，她強調，現在的兩岸關係，大家應該花多一點時間來關注，在今年年初中國大陸提出一國兩制台灣方案時，台灣對主權已經是很大的威脅，此刻是很嚴肅問題。

▼總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝影）



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