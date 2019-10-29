台江國家公園紀念套幣11/7發行　黑面琵鷺躍上主題章牌

▲ 央行發行局局長施遵驊。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行將於今（108）年11月7日，委請臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售「臺灣國家公園采風系列-台江國家公園」平鑄套幣20,000套；每人每次限購1套，每套訂價新臺幣400元。

台江國家公園套幣為臺灣國家公園采風系列第8套，以台江國家公園為主題，是台灣第一座濕地型國家公園。套幣內容有中英介紹四草湖水上森林、鹽水溪口濕地、安順鹽場、牡蠣養殖等自然、人文景觀，與海茄冬、欖李、臺灣招潮蟹等濕地動植物生態，以及在此棲息度冬的反嘴鴴和高蹺鴴等鳥類。

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▲ 台江國家公園紀念套幣。（圖／記者李瑞瑾攝）

套幣內嵌108年版50、20、10、5及1元硬幣各1枚，並搭配1枚主題章牌。章牌正面圖案為台江國家公園管理處，以彩色呈現；背面圖案為全球瀕危保育鳥類黑面琵鷺。央行表示，本套幣內容與圖案，均經台江國家公園管理處及相關專家與學者審訂。

▲▼ 台江國家公園紀念套幣。（圖／記者李瑞瑾攝）

今年套幣販售數量相較去年減少5000套，發行局局長施遵驊指出，這是也反映國內市場銷售狀況，銷售套數自101年發行開始，逐年往下降；部分原因是國內人口結構改變，年輕人對於收集套幣興趣沒有那麼大。

施遵驊說明，101年墾丁國家公園套幣發行7萬2000套，102、103年玉山、陽明山發行5萬5000套，104年太魯閣國家公園發行3萬5000套、接下來雪山、金門、東沙環礁國家公園則各為2萬5000套；至於販售情況，以陽明山國家公園套幣剩約8000套最多、金門約剩5000套、東沙約剩5000套，施遵驊說，未來這些套幣將轉交中華郵政代為販售，價格均不變、維持400元。

施遵驊表示，發行國家公園套幣並非央行主業，只是為了服務民眾，同時體現中央造幣廠高深精密的技術，並呈現台灣本土文化與自然風光美景，販售金額與成本大致打平。