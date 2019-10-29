少女服藥精神恍惚　不顧墜樓危險跨坐頂樓外牆！他伸出溫暖雙手

▲少女跨坐頂樓外牆，警緩步悄聲靠近，搶救寶貴性命。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市信義區15日下午2時許，一名16歲少女跨坐震旦大樓對面的頂樓外牆，疑似要從數十樓的高度跳下輕生，民眾看到後趕緊報警。所幸少女只是精神有些恍惚，情緒並沒有很激動，員警慢慢上前靠近，並從背後將她抱下、遠離圍欄，避免憾事發生。

當時2名員警獲報後緊急馳往現場，然後迅速分工，1人實施現場交通管制以利救護人員趕抵案發地點，另1人快跑上樓後，在少女後方伺機而動，同時觀察少女狀況，發現她無大吵大鬧僅安靜呆坐著，但精神有些恍惚。由於情況危急，少女隨時都有墜樓的危險，員警隨即緩步悄聲靠近，趁其背對之際，以不驚動少女方式順勢將她抱下。

▲警趁少女背對之際，在不驚動少女的情況下，順勢將她抱離圍欄。（圖／記者孫于珊翻攝）

少女被安全救下後，經救護人員初步判斷疑似服用會造成昏睡的藥物才會精神不濟，在確認無立即生命危險後，隨即將她送往醫院觀察。而警方透過少女隨身物品，尋得其身分證件及家屬聯絡電話，經聯絡家屬到場後，除叮囑應多關懷照顧外，並將案件通報社工單位進行後續追蹤關切；家屬也對2名員警的義勇救人表達感謝。

▼少女精神恍惚，安靜呆坐頂樓外牆，警救下後送院觀察。（圖／記者孫于珊翻攝）

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