　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

偷渡皇后／揭密長樂偷渡客悲歌　父親離家22歲女兒「剪黏照片」做全家福

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲福州市長樂區街頭。（圖／翻攝自《新京報》）

▲福州市長樂區街頭的禁止偷渡標語。（圖／翻攝自《新京報》）

記者馬叔安／綜合報導

福州長樂區自1980年到2005年，有將近20萬人前往美國，其中大多數是偷渡客，這些遠赴重洋的青壯男子在家鄉留下的妻兒，被迫在不完整的家庭中成長，即使是成功抵達了外國的當地人，也被迫採取諸如假結婚等方式，讓自己獲得合法身分與工作的權力。

長樂區鄰近馬祖，位於福建省東部沿海，2017年8月前為長樂市，是福建省著名僑鄉，僑居海外及港澳長樂人近40萬人，這裡的「偷渡」活動從上世紀70年代就已萌芽，上世紀八九十年代是偷渡的極盛時期，費用也從1.8萬美元漲到2.5萬美元，再到40萬元人民幣，如今仍可以在這裡街頭看見「打擊偷渡」的標語。

從這裡偷渡出國的人遠渡重洋，為的是到美國等地尋求薪水更高的工作以改善生計，隨著青壯年人口大量出走，一同產生的是當地的單親家庭。

▲福州市長樂區街頭。（圖／翻攝自《新京報》）

▲福州市長樂區偷渡者多為青壯年，圖為街頭的老人。（圖／翻攝自《新京報》）

《新京報》曾在2016年12月刊登一名長樂區女子鄭晨曦的故事，她直到22歲，都沒有見過自己偷渡出國的父親，由於沒有機會拍一家人一起拍照，她把父親寄回來的照片，和她與母親的合照都剪下來黏在一起，拼成一張「全家福」，很開心地遞給她母親看，「覺得自己有點小機靈，可能我媽會覺得很心酸吧。」

即使是成功偷渡到外國的當地人，為了申請政治庇護，以獲得永久居留身份，也必須使用各種方法和美國政府打官司。報導指出，長樂區潭頭鎮上還有專門做造假證據的人，找幾個人製造一些場景，拍些照片，送上美國的移民法庭。

▲福州市長樂區街頭。（圖／翻攝自《新京報》）

▲福州市長樂區街頭。（圖／翻攝自《新京報》）

還有另一種拿到身份的方式，是和已經擁有身份的人假結婚，為了證明兩人「相愛」，連情書和雙方相識的過程都必須捏造，還會在當地舉辦公開的「婚禮」。

而更大更隱秘的偷渡網路，則無法通過公開渠道查詢，有從業十幾年的長樂本地蛇頭表示，當地的蛇頭體系嚴密，有時候每個月，他們都要送好幾批人到美國。蛇頭說，按照當時的市場行情，偷渡成功後，他們將收取每位偷渡客人民幣45萬元（約新台幣194萬元）的費用，不成功則不收費。

根據大陸官方數據，長樂區2018年GDP為811.79億元人民幣，在福州市13個縣區中排名第3。

ET快訊
23歲男愛上46歲女「2個月閃婚」　新婚妻笑：跟我兒子一樣大
尊重陳同佳的自由意志　林鄭月娥：不知道他何時赴台
錄影前犯大忌「薪水被砍半」　安妮直接點名電視台：到現在還很氣
完婚隔天後悔了！女神妻「歪嘴斜眼」素顏崩壞　夫睡醒看傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

接獲提名無效通知　黃之鋒批「政治篩選」13:30開記者會

偷渡皇后／揭密長樂偷渡客悲歌　父親離家22歲女兒「剪黏照片」做全家福

穿風衣騎車「衣襬捲入車輪」！她右手臂硬生生絞斷…當場痛爆求接回

尊重陳同佳的自由意志　林鄭月娥：不知道他何時赴台

邊緣人變天才駭客！14歲進入暗網建立「數據王國」　1個月竊取上億個人資訊

華聞快遞／「雙11」快遞要調整價格？專家：集體漲價可能性不大

江西好好走／處處有書香！走過「千年江西書院」感受歷史文人輩出的才子之鄉

零無染、續航力達1.5hr！大陸首架「4人座自研電動飛機」成功升空

直播、短影音「上癮程度更嚴重」　陸審議未成年保護法

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」媽也勸不動…新婚妻笑：跟我兒子一樣大！

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

接獲提名無效通知　黃之鋒批「政治篩選」13:30開記者會

偷渡皇后／揭密長樂偷渡客悲歌　父親離家22歲女兒「剪黏照片」做全家福

穿風衣騎車「衣襬捲入車輪」！她右手臂硬生生絞斷…當場痛爆求接回

尊重陳同佳的自由意志　林鄭月娥：不知道他何時赴台

邊緣人變天才駭客！14歲進入暗網建立「數據王國」　1個月竊取上億個人資訊

華聞快遞／「雙11」快遞要調整價格？專家：集體漲價可能性不大

江西好好走／處處有書香！走過「千年江西書院」感受歷史文人輩出的才子之鄉

零無染、續航力達1.5hr！大陸首架「4人座自研電動飛機」成功升空

直播、短影音「上癮程度更嚴重」　陸審議未成年保護法

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」媽也勸不動…新婚妻笑：跟我兒子一樣大！

陳長文／蘇貞昌律師還記得「法律人」的誓言嗎？

維生素C是檸檬2倍！專家曝壓力大「從紅椒補精力」...15種多效食物必吃

【陳同佳案】陳一新／蔡政府在陳案的決策轉折

賓士G500 4×4²裝甲車穿梭戰場沒在怕　越野、防彈一把罩！

台東深度低碳旅遊　百人踩線團實地踏訪與體驗部落

超模卡拉對李易峰上演「摸頭殺」　他秒害羞..摸耳低頭不敢直視

月薪70-80K、年休123天！華航宣布11月招空服員　報考資格出爐了

罵鄰居「下西下僅」挨告！　二審逆轉改判有罪罰1萬　　　　　　

莫忘世上胖子多！黃偉哲遭點名白胖：拿身材批評沒有領導人高度

一天只開3小時、預訂才吃得到！台中神祕麵包店　必吃爆漿珍奶歐式麵包

大陸熱門新聞

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

影／大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

馬雲點名拳王梅威瑟　已經準備好

史上第二次　香港半島酒店開放民眾避難

陸科學家實現以基因編輯細胞抵禦愛滋

6歲女童「下完腰雙腳癱軟」　母見內幕淚崩

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

屯門傳刺鼻氣味！多人聚集抗議...港警射催淚彈驅離

陝西油田試驗！回程裝置突爆炸釀8死

女友曾是AV女優　25歲男崩潰…

更多熱門

相關新聞

冰屍案司機視訊出庭　全程發言3次

冰屍案司機視訊出庭　全程發言3次

英國貨櫃車39屍案嫌疑犯，25歲的報案司機羅賓森（Maurice Robinson）被控39項罪名，並在28日以視訊的方式出庭應訊。檢察官表示，這起案件涉及「協助大量非法移民進入英國的跨國大型偷渡集團」，目前羅賓森尚未假釋，預計11月25日會於倫敦刑事法庭老貝里提出辯護。

英貨櫃慘案　法醫5種方式幫找家人

英貨櫃慘案　法醫5種方式幫找家人

夜店殺警案郭士均偷渡落網　剩12嫌全跑了！

夜店殺警案郭士均偷渡落網　剩12嫌全跑了！

越南24戶家庭報案...「家人在歐洲失蹤」

越南24戶家庭報案...「家人在歐洲失蹤」

貨櫃39凍屍案！5名被捕者中「3人已獲保釋」

貨櫃39凍屍案！5名被捕者中「3人已獲保釋」

關鍵字：

偷渡皇后長樂偷渡福州市

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

偶像和素人「第一次見面就上床」

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空一半」

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

影／大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

22歲逆子揮刀弒母...一旁外婆也慘遭亂拳揍死

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

Albee范乙霏泰國「解放紅Bra」！

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面