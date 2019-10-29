偷渡皇后／揭密長樂偷渡客悲歌　父親離家22歲女兒「剪黏照片」做全家福

▲福州市長樂區街頭的禁止偷渡標語。（圖／翻攝自《新京報》）

記者馬叔安／綜合報導

福州長樂區自1980年到2005年，有將近20萬人前往美國，其中大多數是偷渡客，這些遠赴重洋的青壯男子在家鄉留下的妻兒，被迫在不完整的家庭中成長，即使是成功抵達了外國的當地人，也被迫採取諸如假結婚等方式，讓自己獲得合法身分與工作的權力。

長樂區鄰近馬祖，位於福建省東部沿海，2017年8月前為長樂市，是福建省著名僑鄉，僑居海外及港澳長樂人近40萬人，這裡的「偷渡」活動從上世紀70年代就已萌芽，上世紀八九十年代是偷渡的極盛時期，費用也從1.8萬美元漲到2.5萬美元，再到40萬元人民幣，如今仍可以在這裡街頭看見「打擊偷渡」的標語。

從這裡偷渡出國的人遠渡重洋，為的是到美國等地尋求薪水更高的工作以改善生計，隨著青壯年人口大量出走，一同產生的是當地的單親家庭。

▲福州市長樂區偷渡者多為青壯年，圖為街頭的老人。（圖／翻攝自《新京報》）

《新京報》曾在2016年12月刊登一名長樂區女子鄭晨曦的故事，她直到22歲，都沒有見過自己偷渡出國的父親，由於沒有機會拍一家人一起拍照，她把父親寄回來的照片，和她與母親的合照都剪下來黏在一起，拼成一張「全家福」，很開心地遞給她母親看，「覺得自己有點小機靈，可能我媽會覺得很心酸吧。」

即使是成功偷渡到外國的當地人，為了申請政治庇護，以獲得永久居留身份，也必須使用各種方法和美國政府打官司。報導指出，長樂區潭頭鎮上還有專門做造假證據的人，找幾個人製造一些場景，拍些照片，送上美國的移民法庭。

▲福州市長樂區街頭。（圖／翻攝自《新京報》）

還有另一種拿到身份的方式，是和已經擁有身份的人假結婚，為了證明兩人「相愛」，連情書和雙方相識的過程都必須捏造，還會在當地舉辦公開的「婚禮」。

而更大更隱秘的偷渡網路，則無法通過公開渠道查詢，有從業十幾年的長樂本地蛇頭表示，當地的蛇頭體系嚴密，有時候每個月，他們都要送好幾批人到美國。蛇頭說，按照當時的市場行情，偷渡成功後，他們將收取每位偷渡客人民幣45萬元（約新台幣194萬元）的費用，不成功則不收費。

根據大陸官方數據，長樂區2018年GDP為811.79億元人民幣，在福州市13個縣區中排名第3。