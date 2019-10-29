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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一場政論節目陷人生低潮　黃瀞瑩談參政心情：比顏值更重要的事

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▲▼臺北市政府副發言人黃瀞瑩。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市府副發言人黃瀞瑩。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

北市府副發言人黃瀞瑩雖尚未鬆口參選，但扮演母雞角色，30日起陪同黨內立委參選人掃街拜票，連郭家軍李縉穎也希望她能幫忙輔選。黃瀞瑩近日接受媒體專訪時強調，「顏值可以當第一步，但不會是必須的」，年輕女性從政除了專業，抗壓性也要高，之前在政論節目談到「統獨是假議題」所產生的網路擴散效應，到現在還會怕怕的。

台北市長柯文哲過去參與網路節目錄製「一日幕僚」，意外捧紅幕僚黃瀞瑩，使她被網友封為「學姊」。黃瀞瑩接受《中評社》專訪時表示，以媒體趨勢而言，顏質是一大優勢，年輕女性參政，顏值可以當第一步，但不會是必須的，一開始讓人覺得可愛、漂亮，她自己會開始思考，還能帶給人民什麼東西。

黃瀞瑩透露，大學就讀輔大，正妹比比皆是，當時不覺得自己跟漂亮扯上邊，也許政治、幕僚這一行，讓人好奇怎麼有女生投入生硬的工作，因此，在一日幕僚影片特別受關注，之後也開始為北市府拍攝形象影片，接任副發言人後處理新聞輿情與危機處理，這是她在顏質以外，想去做好的。

對於想參政、擔任幕僚的年輕女性想給什麼建議，黃瀞瑩則說，除了專業外，「抗壓性要很高」，女性在外表上容易受到批評，這一塊要做好心理建設。

黃瀞瑩提到，女性在政治上很容易被失焦，比起論述內容，部分民眾更在意衣著打扮、外表，有時候去看自己在政論節目上的表現，網友討論她的穿著與牙齒，沒有女生能忍受這麼多人批評自己的外表，現在看淡這一切，喜歡的人就喜歡，不喜歡的就不喜歡。

黃瀞瑩還說，網路是很好的政治發聲管道，之前在政論節目談到「統獨是假議題」，網路擴散效應超乎想像，一夜間臉書被灌爆，自己被KUSO的照片、負面評價，連人在英國的同學都發長文私訊說不能這樣講，這件事是人生中數一數二沮喪的，到現在還會怕怕的，自己還無法像柯文哲那麼高段的抗壓態度，女性從政的抗壓真的要很高。

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