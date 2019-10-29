暗黑版心凌、子瑜任你選！日租套房滿是呻吟聲　加價500可再來一發

▲西門町有色情業者為吸引嫖客，每個賣淫女子以「港台日女星」的名字當花名號召。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／周刊王

台北市警方於今年3月，在西門町破獲一處藏身於日租套房內的大型應召站，該應召站主打「暗黑版」周子瑜、王心凌，以「狂野小護士、混血美女」等廣告來招攬生意，嫖客只要加價500元，就能「再來一發」。台北地院依妨害風化罪，將旅館羅姓負責人、劉姓手下判刑6月，王姓手下判刑3月，皆可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，羅姓旅館負責人等3人，租下在漢口街「Mini Box」青年旅館的21間房，以泰國籍、台灣籍女子應召。為了招攬客人，他們在LINE上主打「狂野小護士、混血美女」、「媲美港台日女星」等廣告拉客，每次交易3600至4500元不等，相約在日租套房內「開戰」，業者還主打，只要多付500元，就可超時「再來一次」，曾有泰國籍紅牌，1天就接了8次「加價購」。

警方獲報後，今年初埋伏多日，後來於3月22日逮人，當場抓到正在「辦事」的6對男女，現場共查扣2892個保險套、3條潤滑劑。警方發現，這21間日租套房全部住滿人，含20名泰國女子、1名台灣女子，泰國女子每次來台「密集勞動」兩周才離開，平均一天接客6、7次。

最後3名業者被移送法辦，台北地院依妨害風化罪章「使男女為性交而媒介以營利」罪，判羅男、劉男各6月徒刑、王男3月徒刑，得易科罰金，可上訴。提醒您：

◎尊重身體自主權 請撥打113、110

◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

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