朱立倫批選舉總幹事　蘇貞昌：行政院每天從北到南、從南到北照顧台灣

▲蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前新北市長朱立倫28日批評，行政院太多選舉語言，酸行政院長蘇貞昌是總統蔡英文的選舉總幹事。對此，蘇貞昌29日受訪時回應，行政院每天從北到南、從南到北做建設，目的就是要照顧好台灣、守護台灣。

朱立倫28日表示，行政院最近太多政治語言，希望恢復閣揆原來應扮演的工作，就是穩定政局、領導所有政務，不要變成選舉總幹事、選舉主委，台灣要的閣揆不是每天搞選舉、搞政治，要能穩定政局比較重要。

對於朱立倫說法，蘇貞昌29日一早視察前鎮漁港受訪時回應，「我今天來高雄，特別來幫忙高雄建設，來給前鎮漁港多做一些進步建設，照顧漁民。行政院每天從北到南、從南到北，台灣北到台灣南都希望台灣好，做建設，希望大家團結照顧台灣，守護台灣。」

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