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今年鐵路便當節超懷舊！復刻手翻茶、蘇打冰淇淋　全新12款台鐵便當搶先看

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▲▼2019年鐵路便當節搶先看。（圖／記者賴文萱攝）

▲第5屆鐵路便當節11月1日起一連4天在台北車站大廳登場。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵主辦的鐵路便當節今年邁入第5屆，將於11月1日起一連4天在台北車站大廳登場。台鐵今（29）日特別搶先公開12款經典與創新的台鐵便當，其中日式鱻烤鮭魚便當售價最貴，但也僅賣200元。另外，便當節現場還將重現50、60年代的鐵路餐廳，也復刻當年超夯的蘇打冰淇淋以及在列車上的經典「手翻茶」紀念款杯，要喚起更多人的火車記憶。

▲▼2019年鐵路便當節搶先看。（圖／記者賴文萱攝）

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▲▼今年鐵路便當節，台鐵5個餐廳參與，帶來12款經典創新便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼2019年鐵路便當節搶先看。（圖／記者賴文萱攝）

今年鐵路便當節主題為「移動的美好」，展場3大亮點包含有打造藍皮列車的懷舊瓶身烏龍茶，另外，現場也將復刻50、60年代的鐵路餐廳，更特別的是，還會將當年不輸珍珠奶茶熱潮的蘇打冰淇淋美味重現出來，要讓鐵道迷們重新感受、回味。

▲▼2019年鐵路便當節搶先看。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼已經退休的台鐵員工手翻茶杯達人侯壽興，現場也將重現當年在列車上提供給旅客的手翻茶技藝。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼2019年鐵路便當節搶先看。（圖／記者賴文萱攝）

更大的驚喜是，台鐵邀請到手翻茶杯達人侯壽興現身，重現當年在列車上的專屬特殊技藝。他說，早期台鐵對號車莒光號，旅客上車後，服務員就會發茶葉給旅客挑，有花茶、紅茶、綠茶，挑好後就會把茶包撕開翻在手翻茶杯上，服務員就會提著在車上現燒的熱開水，沖泡茶給旅客享用。最大考驗就是翻杯，而且車子行徑時會搖晃，訓練時要特別防止燙到客人，「當年搭台鐵對號車是一大享受」。

▲▼台鐵鐵路便當節。（圖／記者賴文萱攝）

▲鐵路便當節邁入第5屆，今年主題為「移動的美好」，要帶來創新又懷舊的雙重體驗。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵局長張政源指出，今年除了台鐵自己就帶來12款經典及創新的鐵路便當，日本12家鐵道公司也帶來各自的特色便當參展，此外，由於台北車站已是穆斯林的聖地，這次也貼心因應他們的需求，推出有清真認證的穆斯林便當。

台北鐵路餐廳推出的「日式鱻烤鮭魚便當」是這次12款便當中最貴的一個，不過大份量的便當售價也僅200元，「五穀素鰻魚便當」是次貴的便當，售價160元，最後，七堵餐務室的原菇素食便當售價則為120元，其他多款便當通通單一價100元。

▲▼2019年鐵路便當節搶先看。（圖／記者賴文萱攝）

▲台北鐵路餐廳推出的「日式鱻烤鮭魚便當」是這次12款便當中最貴的一個，不過大份量的便當售價也僅200元。（圖／記者賴文萱攝）

張政源說，台鐵便當是很好的品牌，也很受到大家的歡迎，去年賣出多達1053萬個便當，這是增加台鐵收入的部分，但更重要的是滿足大家的味蕾及回憶。台鐵從5年前開始辦鐵路便當節，就是希望夠過這樣的活動，讓大家都能夠在短短幾天內，把回憶放在一起。

▲▼台鐵鐵路便當節。（圖／記者賴文萱攝）

▲黃子佼及阿喜在記者會現場開心大吃鐵路便當。（圖／記者賴文萱攝）

創意才子黃子佼在記者會現場除了試吃多款便當外，也分享難得一見黑膠收藏；藝人阿喜談起台鐵便當時回憶起從小吃到大的時光，她說只要每次吃台鐵便當時，就會想起以前那段坐車去花東看海，跟妹妹、家人們在車上相處的快樂記憶。

足跡走遍台灣的劉克襄老師現場則分析台日便當3大差異，他說，第一就是，台灣便當是熱的，日本便當是冷的；台灣便當顏色多采多姿，日本便當則是比較素雅單一的顏色；更重要的是，台灣便當比起日本便宜很多。

▲▼2019年鐵路便當節搶先看。（圖／記者賴文萱攝）

▲只要購買由5家台鐵便當本舖推出的限定款鐵路便當，即送一瓶「台鐵✕泰山茶之初限定藍皮包裝烏龍茶」，每天限量900瓶。（圖／記者賴文萱攝）

這次便當節除台鐵5個餐廳參與外，更邀請到日本、斯里蘭卡、法國、瑞士與國內外16家鐵路代表共25家業者共襄盛舉，並推出限定製作，由設計師林正達設計的4款限量票卡，以及台鐵與泰山茶之初首度跨界合作的「台鐵✕泰山茶之初限定藍皮包裝烏龍茶」。

台鐵表示，藍皮包裝烏龍茶除將顏色復刻至最相近台鐵局造漆廠時期的藍皮色外，也將時代的印記轉刻在瓶身上，希望在品嚐台鐵便當同時，喝一口好茶，回味每一次搭乘台鐵列車移動的美好。現場消費滿3000元，還有機會獲得手翻倒茶復刻版及木製杯墊，每日限量30組。

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