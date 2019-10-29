人類起源地「確切位置」找到了！　尚比西河南邊的一處肥沃濕地

▲研究學家哈耶斯（右）認為人類祖先起源於非洲尚比西河南部的一個地區。（圖／路透）



實習記者賴韻如／綜合報導

一項最新研究指出，所有人類皆源自於非洲尚比西河（Zambezi River）南部的一個地區，也就是現今波札那（Botswana）的北部地區。

據BBC報導，這份研究發表於28日出刊的《自然》（Nature）雜誌中，澳洲迦文醫學研究機構的遺傳學家哈耶斯（Vanessa Hayes）教授表示，「解剖學上，人類約是20萬年前出現在非洲，但大家長期以來爭論的都是他們所出現的『確切位置』，如今，我們確定人類祖先最先是在南部非洲馬卡迪卡迪湖泊（Makgadikgadi-Okavango）附近安頓下來。」

哈耶斯指出，該研究先是從1217位來自南部非洲的居民身上採取數百個粒線體DNA，並透過追蹤人類族譜接著進行比對，「這就像地圖一樣，創建了一個區域作為起點，就是南非馬卡迪卡迪湖泊（Makgadikgadi-Okavango）。」

研究人員分析了馬卡迪卡迪湖泊中化石和地質記錄後，發現該地區「曾經擁有非洲最大的湖泊系統」，是維多利亞湖（Lake Victoria）面積的2倍，非常適合提供人類以及野生動物棲息。研究也指出，人類祖先在該地待了7萬年左右，隨著氣候的變化，開始了3次遷徙，「第一批遷徙向東北方；第二批則向西南方；而第三批人口至今仍留在非洲本國。」

不過，該項研究曝光後，卻遭到許多科學家批評，大家都認為「非常不可靠，且研究中樣本量太少。」其中，烏普薩拉大學（University of Uppsala University）遺傳學家Carina Schlebusch表示，「這項結論是非常牽強的，它幾乎沒有告訴我們整個人類的起源。」倫敦自然歷史博物館的克里斯·斯特林格也表示，「你不能光使用現代線粒體分佈來重建現代人類單一地方起源，換句話說，事實應該比研究還要復雜得多。」