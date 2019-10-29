代課國小老師精進念碩士班　校門口車禍傷重不治…內埔警志工伸援手

▲屏東縣內埔警分局志工中隊，連絡慈善團體求助，並協助籌措相關喪葬費，協助陳妻度難關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

49歲屏東縣陳姓代課老師，努力進取念碩士班，不料日前騎機車上學時，在校門口和在一輛自小貨車發生車禍，送醫傷重不治，其妻沒有固定工作，生活陷入困頓，內埔警分局志工中隊獲悉，連絡慈善團體求助，並協助籌措相關喪葬費，讓陳妻非常感動。

據悉，陳姓縣民在屏東縣一所國民小學擔任代課教師，公餘之際仍不忘進修，目前於內埔鄉某科技大學攻讀碩士班。日前他一如往常騎乘機車到校上課，詎料在校門前路口與一自小貨車發生碰撞交通事故，經送醫傷重不治，留下沒有固定工作的妻子，生活陷入困頓。

內埔警志工中隊長羅金連得知上情，除轉介張榮發基金會、佛光山慈悲基金會協助申請急難救助外，並協助籌措相關喪葬費。28日羅中隊長偕副隊長廖滿珍等及內埔警分局志工員警等人，到陳男停靈處進行慰問。

陳妻對於羅中隊長等人到訪，非常驚訝；並表示由於事發突然，她一時亂了方寸，亦不知如何求援。對於內埔志工中隊的義舉，相當感激。

分局長蔡耀順表示，志工中隊向來協助分局各項協勤及為民服務的工作，對於羅中隊長率領隊員發掘民瘼，並付出關懷及協助，相當肯定。