鄭文燦酸韓國瑜在「口水吹牛比賽」　蔡英文：我們不會睡到中午才起床

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜28日晚間到圓林園參加「台灣願景‧彰化福田」晚會，說出民進黨、總統蔡英文都白白胖胖。對此，蔡英文29日在桃園受訪時回應，「至少我們不會睡到中午才起床」。

韓國瑜說，但是我從南部上來到處去聽，就覺得很神奇，很奇怪的事情，外型來看好了，民進黨總統候選人蔡英文總統是不是白白胖胖？再看看桃園市長鄭文燦白白胖胖，台南市長黃偉哲也白白胖胖的，基隆、林右昌也是白白胖胖，而國民黨都瘦瘦的，所以結論越支持民進黨的老百姓越支持民進黨的鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎？

對此，蔡英文上午受訪時表示，會不會做事，有沒有努力做事，跟白胖、黑瘦都沒有關係；接著她指著身旁的桃園市長鄭文燦說，「這裡就有一位第一名的直轄市長，看到最後一名直轄市長說三道四第一名的市長，請他來講幾句」。

鄭文燦說，他喜歡做事，樂在工作，懶惰跟他是絕緣體，好的市長就是用汗水贏得尊重，口水無法贏得尊重，而這次是韓市長再次失言了。他希望韓國瑜競選總統，不是口水跟吹牛比賽，明年1月11日吹牛比賽就結束了，還是要接受選民跟市民的考驗，希望可以回到建設。

在鄭文燦講完後，蔡英文補了一句，「好啦，至少我們不會睡到中午才起床。」