中彰垃圾車連2爆！疑鞭炮直丟...車斗壓縮引燃　街道險成焚化爐

▲烏日垃圾車斗發生爆炸，消防人員趕緊將車斗後的垃圾全部清出。（圖／翻攝自Facebook／烏日在地情）

記者唐詠絮／台中報導

烏日九德圖書館前2日晚間垃圾車起火，據民眾指出是有人將炮竹丟入垃圾車裡面引起爆炸起火，畫面被民眾po上臉書《烏日在地情》，網友留言質疑，有可能是六房媽遶境燃放未爆的鞭炮，被人們掃起來丟到垃圾車，再經過車斗壓縮輾壓才爆炸的，甚至有網友說，前幾天也曾發生過一次，大家還是沒有記取教訓。

▲烏日垃圾車斗發生爆炸，消防人員趕緊將車斗後的垃圾全部清出。（圖／翻攝自Facebook／烏日在地情）

這起爆炸案，雖然沒有造成人員傷亡，但因為垃圾車鄰近圖書館，往來借閱書的民眾相當頻繁，也讓大家捏了把冷汗，原po說，請大家記住配合，燃放後的鞭炮屑屑要另外處理不要直接丟入垃圾車，最好是，不要再燃放鞭炮了，既擾亂安寧更製造空氣污染。

而在彰化地區，放置在學校旁的垃圾車清晨冒起陣陣濃煙，車斗後的垃圾已經出現悶燒的情形，讓正要到垃圾的民眾嚇到不知如何是好，在一旁協助倒垃圾的前立委陳杰趕緊協助清潔隊員，將垃圾全部清出倒在路面，再用滅火器跟水將垃圾淋濕，所幸沒有造成垃圾及人員的傷亡。

▲彰化市學校旁的垃圾車清晨發生垃圾悶燒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

清潔隊指出，民眾平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池及行動電源、滅火器及瓦斯桶等五大類。這五類物品應經妥善處理再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，務必做好分類回收和正確丟棄動作，未做好垃圾分類最高可罰6000元罰鍰。

▲彰化清潔隊員趕緊用滅火器和水搶救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

清潔隊強調，丟棄金紙或香灰餘燼時，要等到澆水餘燼全滅後再裝入專用垃圾袋集中後丟垃圾車，否則未燃燒完全，可能會在垃圾車內悶燒。鋰電池及行動電源因經過擠壓後易起火燃燒，建議民眾可交由垃圾車旁的電池回收筒進行回收。民眾若要丟棄滅火器及瓦斯桶，請循逆向回收管道，將該物品交付原購買店家進行回收再利用。

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