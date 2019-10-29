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車模大秀「核彈級豪乳」！拍照過程狂露點...網轟：噁心又低級

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實習記者賴韻如／綜合報導

許多大型展覽中都會請來show girl來炒熱氣氛、增加買氣。最近於胡志明市SECC舉行的「2019年越南車展」，因為請來前凸後翹好身材的show girl武黃玉（Pong Kyubi），遭到大批網友抨擊，認為「巨乳」已經掩蓋過車展的真正意義，模糊了車展中的焦點，應該給予適當懲罰。

據infonet報導，2019年越南車展是越南汽車行業中最大盛會之一，匯集了許多汽車品牌共同參與。其中，一名show girl武黃玉意外成為車展中亮點之一。影片中可以看到，武黃玉身穿藍色連身洋裝，在「Vingroup」的新產品Vinfast LUX A2.0車輛旁搔首弄姿，她在拍照過程中，更時不時故意將洋裝向下拉，不停在鏡頭前「露點」，完全不在乎旁人目光。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Cà Khịa Plus）

▲▼ 武黃玉在車展中搔首弄姿 。（圖／翻攝自YouTube／Cà Khịa Plus）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Cà Khịa Plus）

武黃玉於車展中的影片隨後也立即曝光，沒想到卻遭到許多網友狂批「傷風敗俗」，認為VinFast LUX A2.0是越南人的驕傲，不該邀請這種女性來冒犯品牌形象。大家紛紛留言表示，「行為太超過，應該要給她懲罰」、「這麼大，誰還會認真看車？」、「拍照過程中不斷擺出令人反感的姿勢，真的非常噁心」、「太暴露了....」、「噁心又低級」、「這麼想紅？」

對此，VinFast公司則於事後表示該名show girl不是公司所邀請，並且趕緊發出聲明指出，「本公司和她沒有任何關係」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Cà Khịa Plus）

▲▼武黃玉在拍照過程中故意將洋裝向下拉 。（圖／翻攝自YouTube／Cà Khịa Plus）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Cà Khịa Plus）

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