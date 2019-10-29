蔡壁如：柯文哲「墨綠」是來自家庭...他不會支持一中

▲蔡壁如上周玉蔻節目。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府顧問蔡壁如29日表示，最沒有能力賣台的是台北市長柯文哲，他沒有賣的本錢，不會支持一中。蔡壁如強調，柯文哲不會支持一中，他「墨綠」是來自家庭，兩岸一家親只是雙城論壇台北、上海城市交流，就是態度上的善意，不激怒中共，中共他沒空理你。

蔡壁如29日接受廣播訪問，面對主持人詢問民眾黨的兩岸政策與一中、一國兩制等問題，她也在廣播節目結束後受訪解釋，「我突然想說，香港鬧這麼多幾個月，幹嘛去問這樣的問題，像這樣的問題大概台灣人都不會接受的」。

另外，蔡壁如也抱怨，「說真的兩岸一家親我們到底做錯了什麼」，維持一個文化上的善意，他哪有能力賣台，最沒有能力賣台的是柯文哲，他沒有賣的本錢。

針對柯文哲近來「藏人自焚說」的失言風波，蔡壁如坦言，確實市長是不是講太快了。對於柯文哲與民進黨副秘書長林飛帆交火，她認為「我們不要去講別人」，幕僚都認為不要去講別人。

蔡壁如說，「我跟你講他真的很好」，他只是嘴巴壞，每次幕僚被攻擊，都被罵說柯文哲到底有沒有幕僚，甚至柯媽媽也罵她，要柯文哲不要這樣講，問說是誰教的。

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