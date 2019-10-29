封殺華為「控制公民」　川普：美國與志同道合國家攜手發展5G

▲美國總統川普試圖封殺華為。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）在28日一封信函表示，美國計畫與「志同道合」（like-minded）的國家合作，促進下個世代5G網路的安全。事實上，川普曾多次警告多名國外領導人，不要讓中國國家科技巨擘華為（Huawei ）參與5G網路。

2019年世界無線電通信大會正在埃及舉行，川普於28日發送給會議代表的信件中指出，美國打算與志同道合的國家攜手，敦促5G網路的安全。他還提到，美方有意快速部署5G網路，同時反對那些利用5G來加大控制公民、在國家之間搬弄是非的行為。

報導指出，美國多次警告他國，不要讓華為參與未來的5G網路，並聲稱華為的設備可能被北京當局用於間諜活動。該公司則否認美方這些說法。

回到8月，川普呼籲英國首相強生（Boris Johnson）不要接受讓華為參與5G項目。然而，川普的強勢作風可能造成反效果， 《星期日泰晤士報》報導，強生打算准許華為參與5G網路中「沒有爭議」的部分。

美國政府5月將華為列入黑名單，聲稱該企業參與違反美國國家安全的活動。不過，《路透社》本月稍早則報導，德國新的安全手冊並不會排除華為。此外，挪威上月還表示，不打算阻止華為建設該國的5G電信網路。