重罰中火6千萬後　盧秀燕再批中央：典型的執政傲慢和特權

▲盧秀燕上午在市政會議重批評中央不改善空污，典型傲慢和特權。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府28日針對中火違法排放有毒廢水重罰6千萬元之後，市長盧秀燕29日召開市政會議前再次重砲中央，中火是百分之百的國營事業，竟然帶頭排放各種有毒污水，不思改善，反而責怪地方政府不應該積極查緝，這就是典型的執政傲慢和特權，只准州官放火，不許百姓點燈。

台中市政府在9月查驗出中火放流水含硼超標24倍，10月又查到2次含硼分別超標26倍、28倍，重罰6千萬元，環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋昨天也共同召開記者會，宣布這次重罰案的處理過程。

盧秀燕上午召開市政會議前致詞表示，中火排放有毒污水，包括硝酸鹽氮和硼，不但污染海域也污染海洋食物鏈，更影響民眾健康，一個百分之百的國營事業竟然帶頭排放各種有毒汙水，實在非常不應該，不到1年就查到7次，而且每次稽查，每次都嚴重超標，還要民眾犧牲忍耐到什麼時候，而且還責怪地方政府不應該積極查緝，這是典型的中央政府執政傲慢和特權，只准州官放火，不許百姓點燈。

盧又說，對於被稽查的民間業者或是民眾，他們怎麼會服氣？到現在為止，沒有看到中央政府或者是台電，向中部地區民眾說清楚、講明白，為什麼會長期排放各種有毒污水？她只看到中央政府、經濟部以及台電，不斷的拿稽查就會影響發電量來恐嚇大家，這種漠視民眾健康和環境保護的態度，令人失望。

最後她強調，真心奉勸中央政府以及台電要有所回應，最重要的是展現態度，新的市政團隊，為了市民和國人的健康，會強力稽查各種污染，絕不手軟，面對各種壓力，也絕對不會妥協屈服，更不會官官相護，唯一目標就是保護國人的健康，打造清淨的台中家園，她並向環保局長吳志超和相關稽查的同仁表示敬意和謝意。

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