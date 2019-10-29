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趕在最後一分鐘才下注！　「家有7子21孫」他幸運贏24億元大獎

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▲▼男子奇珀瓦(Philip Chippewa)幸運贏24億大獎，大方和7名兒女以及21名子孫一起共享。（圖／達志影像／美聯社）

▲男子幸運贏24億大獎，大方和7名兒女以及21名子孫一起共享。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州一名男子雖然長期有購買彩券的習慣，但都沒中過獎，上月底開車去便利商店時本來不打算買，還是在樂透即將截止前1分鐘，買了4張彩券想要碰碰運氣，沒想到近日兌獎才發現自己竟然中了美元8,000萬元（約新台幣24億元），差點與大獎擦身而過。

54歲男子奇珀瓦(Philip Chippewa)上月21日在薩頓灣(Suttons Bay)西南灣岸大道(Southwest Bayshore Drive)的商店Barrels＆Barrels Party Store購買了彩券，他表示，「每次看到累積獎金，我都會買個幾張彩券，當天本來不打算買彩券就要走出店外，但還是在最後一分鐘去買了」，之後隨手把彩券放在車上就忘了。

奇珀瓦的妻子唐恩(Dawn Chippewa)表示，她在工作時接到妹妹通知，當地有人買彩券中了大獎，「我第一個念頭是，奇珀瓦最好也有買一些」，回到家後她本來也遺忘這件事，然而又收到妹妹發來的簡訊，便提醒丈夫去檢查看看，沒想到一看中大獎的就是他們。

擁有7個孩子和21個孫子的奇珀瓦表示，雖然他們一家並不富裕，但多子多孫的他一直很知足，「我一直說我或許沒有很多錢，但我擁有家人，如今我又有了這些錢，可以幫助家人甚至好幾代的子孫，這對我來說有很重大的意義」。

奇珀瓦計畫用獎金為每個孩子買房，幫自己買一輛哈雷機車和道奇跑車，但和太太仍會繼續上班，「我的老闆每次看到我都說，『你幹嘛來？』我都會回，我不會因為贏獎就放棄工作，我和太太會適時退休，但我們認為持續幫社區做善事，對我們才是最好的選擇。」

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