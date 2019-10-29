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名校男畢業典禮當天輕生　恐怖女友4.7萬條訊息「摧毀他意志」

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▲▼名校男畢業典禮當天輕生，女友4.7萬條訊息「摧毀他意志」。（圖／翻攝自薩福克郡地方檢察官辦公室（Suffolk County District Attorney`s Office））

▲厄圖拉（圖左）與女友的合照。（圖／翻攝自Suffolk County District Attorney's Office）

記者丁維瑀／綜合報導

美國麻州波士頓學院（Boston College）22歲男學生厄圖拉（Alexander Urtula）今年5月20日本來要參加畢業典禮，結果卻在儀式前幾個小時輕生。麻州檢方本月28日宣布，起訴厄圖拉的南韓籍女友劉仁英（Inyoung You），指控她在18個月的交往關係中以各種方式虐待男方，造成對方選擇結束生命。

《英國廣播公司》（BBC）報導，薩福克郡（Suffolk）地方檢察官羅林斯（Rachael Rollins）28日在記者會宣布，大陪審團以過失殺人罪起訴21歲的劉仁英；經過大規模調查，警方認定女方在身體、語言與心理方面都在虐待男友。

根據檢方說法，就在厄圖拉輕生前幾天，劉仁英的行為變本加厲，暴力舉動更加頻繁，甚至汙辱男方的人格。這對就讀名校的情侶兩個月內交換超過7.5萬條訊息，劉仁英在貼文中還要男友「去死」（go die），她5月20日追蹤男方的位置，前往對方輕生的地點。

CBS新聞報導，5月20日當天本來是學校的畢業典禮，厄圖拉的家人從紐澤西州前來，正等待他出席儀式，沒想到他竟在一處停車場輕生。劉仁英在男方死前兩個月內大約發出4.7萬條訊息；檢方形容，這些行為可見她徹底攻擊對方的意志。

羅林斯表示，劉仁英現階段在南韓，官員認為她會自願回到美國面對這些指控。這起案件類似於麻州女子卡特（Michelle Carter）的案情，她2014年發送訊息給男友，要求對方輕生，隨後過失殺人罪名成立，被判處15個月徒刑，目前22歲的她正在服刑。

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