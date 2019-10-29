桃園「黑人家族」起底！助警勸降「血鷹幫車行挾持案」　江湖人士打臉：非正黑道

▲郭明豪聲稱，蚵仔嬤等攤商占用到「他的土地」，必須月繳5萬元租金。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

霸占桃園南門市場強索租金的郭明豪，自稱是「黑人家族」成員，而該幫派靈魂人物郭信一，在桃園地區可是赫赫有名！當年觀音鄉殺警案，嫌犯槍械是郭男提供，此案讓他有「黑道軍火庫」的氣勢，但2012年他落網，黨羽幾乎都被網羅，重出江湖後相當低調，今年6月，桃園曾發生歹徒侵入車行劫持人質，他應警方要求出面勸降，成功化解危機，也展現他在道上的「趴數」（地位）。

本刊調查，「黑人家族」靈魂人物郭信一，在桃園黑道可稱是叱吒風雲的人物；2000年9月間，桃園縣觀音鄉發生「蕭新財殺警案」，檢警追查後發現，殺警的槍械都是郭信一出借的；自此，郭某在黑道聲名大噪，被封為「黑道軍火庫」，曾在桃園道上名震一時。

2012年，郭信一刑滿出獄，短時間內重振勢力，經營賭場詐賭、放高利貸、暴利討債，凶狠程度凌駕各幫派，一時之間，聲勢大漲，但夜路走多了，2015年經桃園市刑大掃蕩，郭男以及多名手下幹部落網，勢力幾乎瓦解。