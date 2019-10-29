快訊／蔡英文回擊韓國瑜白胖說：至少我不會睡到中午才起床





▲總統蔡英文與桃園市長鄭文燦。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾、陶本和／台北報導

韓國瑜28日晚間到圓林園參加「台灣願景彰化福田」晚會，韓國瑜說休息這2周以來從南部一路走到彰化，結論是越支持民進黨的老百姓日子過得越辛苦，但民進黨總統候選人蔡英文總統卻是白白胖胖的，媒體不去監督執政黨，卻反過來監督一個又黑又老又禿的老頭子韓國瑜，我們國家真的生病了。對此，蔡英文29日回擊，至少我不會睡到中午才起床。

桃園市長鄭文燦表示，「我是喜歡做事，樂在工作，我也覺得懶惰跟我是絕緣體」，要用汗水來贏得尊重，口水是無法贏得尊重，韓市長又失言了，希望韓國瑜競選總統不是口水比賽，也不是吹牛比賽，請讓吹牛比賽在1月11日結束，讓台灣選舉能回到政策、建設、國家願景。鄭文燦話一說完，蔡英文緊接著說「至少我不會睡到中午才起床」，火藥味相當濃厚。

韓國瑜28日在彰化造勢晚會上表示，做一個總統必須苦民所苦，但現在感覺不到未來與希望，他從南部上來到處去聽，就覺得很神奇、很奇怪，以外型來看，民進黨總統候選人蔡英文總統是不是白白胖胖？再看看桃園市長鄭文燦白白胖胖，台南市長黃偉哲也白白胖胖的，基隆、林右昌也是白白胖胖，反觀國民黨都瘦瘦的，所以結論越支持民進黨的老百姓越支持民進黨的鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎？