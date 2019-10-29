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「馬侃號」撞船大修2年重出海　升級雷達陣列準備回第七艦隊

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實習記者曾筠淇／綜合報導

美國海軍的約翰•S•馬侃號導彈驅逐艦（USS John S. McCain，DDG-56）在2017年時曾發生事故，造成10名水手死亡，也損失了數億美元。目前「馬侃號」正要全面進行海上作業的測試，此次更是發生事故後的首次航行，而美國海軍們都希望戰艦能夠重返作戰艦隊，並支持整個地區的安全及穩定性。

綜合外媒報導，神盾艦「馬侃號」在2017年8月21日時，於新加坡海峽附近與大型商船「MC collision」相撞，進而導致10名水手喪生。經過調查，發現了事故發生的多種原因，其中包含橋樑系統的設計缺陷、超負荷工作、溝通出狀況、人員不足以及培訓不完整，當時的美國第7艦隊司令副海軍上將約瑟夫•奧科因（Joseph Aucoin）的職務也因此解除。

▲▼美軍飛彈驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain）撞商船。（圖／路透社）

▲馬侃號。（圖／路透）

不過，目前「馬侃號」則已升級天線系統、雷達陣列、作戰武器系統等等，而在事故後的首次海上航行，將要進行一系列的演示，舉凡導航、損害控制、戰鬥系統、通訊推進應用。美國海軍表示，「海上訓練的基本階段將在未來幾個月內進行」，希望能為返回作戰做好完善的準備。

此外，「馬侃號」的指揮官伊斯特戴（Cmdr. Ryan T. Easterday）還提到，全體船員其實都非常渴望能夠回到海上，在過去兩年中，他們為恢復戰艦狀態做了不少努力，「我為他們感到驕傲，因為我們將船重返海上，並比以往的任何時刻都更加做好準備返回作戰艦隊，支持整個地區的安全及穩定性。」

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