快訊／韓國瑜扯蔡英文「白白胖胖」 　蘇貞昌：就算選舉也不該人身攻擊

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜點名總統蔡英文及多位民進黨政治人物「白白胖胖」，引發歧視爭議。對此，行政院長蘇貞昌29日一早在高雄受訪時批評，就算是選舉也不該作人身攻擊。

韓國瑜28日晚間到圓林園參加「台灣願景‧彰化福田」晚會，韓國瑜說休息這2周以來從南部一路走到彰化，結論是越支持民進黨的老百姓日子過得越辛苦，但是民進黨總統候選人蔡英文總統卻是白白胖胖的，媒體不去監督執政黨，卻反過來監督一個又黑又老又禿的老頭子韓國瑜，我們國家真的生病了。

韓國瑜說，「但是我從南部上來到處去聽，就覺得很神奇，很奇怪的事情，外型來看好了，民進黨總統候選人蔡英文總統是不是白白胖胖？再看看桃園市長鄭文燦白白胖胖，台南市長黃偉哲也白白胖胖的，基隆、林右昌也是白白胖胖，而國民黨都瘦瘦的，所以結論越支持民進黨的老百姓越支持民進黨的鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎？」

蘇貞昌29日一早受訪時批評，「選舉無論如何，最好不要做人身攻擊，尤其對女生用身材來評論人家，實在很不當，希望這個方面，自己要多節制一點。」

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