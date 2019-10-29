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戀上「單親媽」相約壞壞3次　暈船男嗨完慘被正牌老公求償30萬

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記者黃翊婷／綜合報導

台東葉姓男子2017年12月間戀上人妻小鳳（化名，現已離婚），並與對方發生3次性關係，沒想到後來卻被正牌老公阿明（化名）一狀告上法院。台東簡易庭法官認為，小鳳出庭時證稱曾表明自己已婚，葉男也坦言是在第二次發生性關係時才開口詢問，主觀上他已經知悉女方是有配偶之人，仍執意發生第三次性關係，確實侵害到阿明的配偶權，最後判他應賠償15萬元。

情侶,擁抱,兩性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲葉男以為小鳳是單親媽媽，才會放心展開追求。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

阿明在判決書中主張，葉男在明知小鳳已婚的情況下，仍相繼發生3次性關係，讓他飽受精神痛苦，夫妻倆的關係也因此破滅，最後選擇在今年1月間離婚；他認為葉男必須為這件事情負起責任，因此提告求償30萬元。

而被指控為小王的葉男辯稱，他與小鳳是在2017年12月間於網路上認識，隔年6、7月間兩人相約在宜蘭見面，接著陷入熱戀並開始交往，「我當時不知道她已婚，只知道她是單親家庭，發生第二次性關係時我問她是不是有老公，她沒有回答，也從來沒有拿出身分證給我看。」

▲▼臥室,床,棉被,凌亂,死亡,性愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小鳳證稱，葉男在知道自己已婚的狀態下，仍持續發生性關係。

雖然葉男否認事先知情，但小鳳出庭證稱，自己在一開始交往時就有提到已婚的事，兩人在那之後仍持續發生性關係，究竟做過幾次，就連她自己都記不清楚。此外，葉男在接受警詢也曾供稱，「其實在第一次時我還不太確定，是第二次發生性關係前，我才跟她確認，她的確還與別人有婚姻關係。」

台東簡易庭法官認為，根據葉男自己的供詞，主觀上可以認定他早就知道小鳳是有配偶之人，卻還是執意與對方發生性關係，加上案件曝光後，阿明與小鳳因此離婚，可見這兩件事情有相當的因果關係，考量到雙方身分、地位以及經濟狀況等因素差距，最後判葉男應賠償阿明15萬元較為適當。

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