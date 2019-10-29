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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

知名律師回饋社會　永然法律基金會提供獎學金助學

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▲▼獄政人權影音專訪--李永然律師。李永然 （圖／記者季相儒攝）

▲知名律師李永然成立的永然法律基金會，提供獎學金助學。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

知名律師李永然，成名後持續回饋社會。苦讀出身的他，知道有些孩子因為家庭因素，造成經濟上的困境，必須分心打工或辦理助學貸款才能讀書，因此「永然法律基金會」提供獎學金，幫助鑽研法律、卻又必須為生活勞苦的的年輕學子，能夠更無後顧之憂，專心學習。

國立台灣大學法律系、台大法律系碩博士班畢業的李永然，執業早已超過40年，歷年來協助辯護過的名人，包含國民黨、藝人胡瓜、大小S、馬景濤等人，另外跨國訴訟中，包含台北市捷運局木柵線案、匈牙利公車案等官司，全都由他辯護。另外李永然也在各大媒體上執筆撰寫法律專欄，可說是家喻戶曉的知名律師。

但苦讀出身的李永然，知道社會的艱難險惡。他在2011年成立「財團法人永然法律基金會」，積極從事推廣法治教育、培育優秀法律人才、促進司法人權保障，不僅於每年寒暑假舉辦高中法律生活營，建立高中生法治觀念並協助了解其性向，為進入大學法律系就讀做準備外，為培養優秀法律人才。

此外，基金會也獎助家境清寒、課業優異之大學法律系在學學生，自民國107學年度起，提供全國各大學法律系學生獎助學金，希望貢獻一己之力，對有心向學但家境清寒的學子提供經濟上的資助，也盼能藉此抛磚引玉，讓更多有能力的社會人士為培養明日社會青英共同努力。

今年度的「永然法律基金會法律獎助學金」現已開放申請，詳細活動內容及規定，可參考永然法律基金會活動網頁(http://www.lawlee.org.tw/support01.asp)。

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時間、地點：11/30（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
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