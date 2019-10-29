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醫事檢驗所假冒衛生局人員招攬業務　南警傳喚到案詐欺移送

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▲台南市刑警大隊偵八隊，查獲醫事檢驗所人員涉嫌假冒衛生局名義招攬業務。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市刑警大隊偵八隊，查獲醫事檢驗所人員涉嫌假冒衛生局名義招攬業務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市1家醫事檢驗所，涉嫌冒用衛生局人員或配合衛生局業務名義，到府招攬肝癌篩檢等業務，經被害人舉發，台南市刑警大隊偵八隊積極偵辦，查出涉案人身分後依法傳喚到案，偵訊後依涉嫌詐欺、妨害秩序罪嫌，將林姓負責人等6人送辦。

警方說，2019年9月間，在台南市安南區海佃路一帶，發生有醫事檢驗所人員冒充衛生局人員或佯稱配合衛生局業務，針對店家、公司行號等目標，逐一到府佯稱進行肝癌篩檢等業務，要求蘇姓被害人等10人實施抽血檢測，等被害人同意抽血檢測後，檢驗所隨即於翌日派遣護理人員到府實施抽血，經被害人舉發後，造成社會矚目及市長黃偉哲關注，指示台南市警局介入調查偵辦。

台南市警刑警大隊偵八隊接獲指示後，馬上介入偵辦，經警方逐一清查有無遭詐騙之被害人並多方查訪，確認台南市永康區1家醫事檢驗所從業人員涉有重嫌。
經查該醫事檢驗所曾遭衛生局開罰多次仍不知悔改，案經偵八隊運用偵查技巧及調閱監視器分析，確認假冒衛生局人員的身分與該醫事檢驗所從業人員相關資料後，隨即傳喚涉案人到案說明。

經傳喚醫事檢驗所林姓負責人（52歲）、李、李、劉姓業務、公關及黃、許、方姓護理人員等共6人到案，林嫌等6人均矢口否認犯行，供稱民眾易將檢驗所與衛生局自行聯結，檢驗所人員外出均有自稱為檢驗所人員等，惟蘇姓被害人等共10人於警詢筆錄中指證歷歷，警方認為林嫌等6人供辭顯係卸責脫罪之詞，全案依詐欺及妨害秩序罪嫌移請台南地檢署偵辦。

警方呼籲民眾日後若發現有此一情形，請向警察局報案或向衛生局舉發，且民眾自己的身體切勿隨意讓不明人士實施侵入性抽血檢查，以保障自身安全。

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