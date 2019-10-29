遭韓國瑜點名「白白胖胖」　林右昌：選到現在只剩一張嘴

▲林右昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前在彰化參加晚會時提到，越支持民進黨的老百姓日子過得越辛苦，民進黨總統參選人蔡英文卻是白白胖胖，更點名基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等人。對此，林右昌回應，韓國瑜是為了轉移注意力，也批評韓選到現在只剩一張嘴。他更表示，大家看他應該是「很標準的身材」。

韓國瑜28日晚間到圓林園參加活動，他點名，外型來看好了，民進黨的人，總統蔡英文是不是白白胖胖？再看看桃園市長鄭文燦白白胖胖，台南市長黃偉哲也白白胖胖的，基隆市長林右昌也是白白胖胖。除了蔡英文及鄭文燦皆對此做出回應，林右昌29日受訪時也提到，可能是韓國瑜選舉選到昏頭，為了轉移他沒有治國能力、高雄市沒有政績跟成果，還成為落跑市長去選總統。

「我想當一個總統候選人應該是要比較厚道一點」林右昌批評，如果只剩一張嘴的話，恐怕不會是一個好的總統人選！相信基隆市這幾年的進步跟發展，大家有目共睹，「我們是一天當三天用，是這樣在拚市政，跟落跑市長差很多」。林右昌也說，大家看他現在應該是「很標準的身材」，自己最近去參加一些活動，菜市場的阿姨都跟他說「市長你不能再瘦了，這樣就好！」

最後，林右昌表示，韓國瑜選到現在大概「只剩下一張嘴」，總統參選人去講這些不是什麼厚道的事情，應該提的是怎麼樣把治理國家、治理城市的能力拿出來，「不過我覺得韓市長應該是繳白卷、零分，因為高雄市沒有政績」。另外，他也在臉書發文，文末更下了Hashtag「畢竟身材跟執政能力是兩回事」。

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