驚悚5秒撞擊畫面曝！興大生「遭白賓士爆撞」噴飛10公尺亡　媽一看哭到癱軟

記者唐詠絮、林昱萱／台中報導

台中市大里區29日凌晨發生一起嚴重車禍，事發當時一名中興大學的男學生，與一台白色賓士發生碰撞，送醫後仍不幸身亡，但離譜的是事發當下，白車駕駛竟然看了一眼後就逃跑，行徑相當誇張，而男大生的父母聽到噩耗後，都感到相當難以置信，媽媽也一度哭到癱軟，而稍早最新撞擊畫面曝光，該名男大生遭到撞擊後，彈飛了數公尺，畫面相當驚悚。

▲驚悚畫面曝光，興大學生遭撞死 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起事件發生在29日清晨，男大生和同學到另名同學家打電動，沒想到卻在返回宿舍的途中發生車禍，當時他騎車行經大里區永隆路、東明路口時，與一輛賓士發生碰撞經送醫搶救後仍是傷重不治，而誇張的是，賓士車駕駛下車看到大學生被撞倒地，竟然害怕的徒步逃逸。

此外，21歲白色賓士車主接獲警方通知到場，大聲喊冤。他向警方供稱，車子不是他開的，因為他半夜跟朋友去KTV飲酒，喝醉請朋友代為將車子開回，他自己則是搭乘友人車子回家。對於車主說法，警方仍在查證當中。

另外，男大生的父母趕到醫院後，也由於太過傷心而哭成一團，他的母親還一度哭到癱軟直說：「就叫他晚上不要亂跑」。

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