爺爺看片「手上下滑動」！看護拍給他女兒　恐嚇「借我70萬」：想外流嗎？

▲李男偷拍下夏爺爺看片手淫的畫面，再以此恐嚇他女兒索討70萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台北報導

李姓男子受雇在美國洛杉磯照顧一名夏姓老爺爺，但他卻偷偷拍下爺爺看A片打手槍的畫面，並傳給爺爺的女兒，要求借款70萬元，否則將會公開影片。夏女收到影片後，嚇得報警，士林地檢署事後也依恐嚇取財未遂罪將李男提起公訴。

根據起訴書，李男2018年7、8月間受雇在美國夏爺爺的住處照顧他生活起居，然而，他在無意間發現爺爺用手機觀看A片，還有一次邊看邊打手槍，他於是將畫面拍下。

直到2019年6、7月間，李男因為缺錢花用，於是將偷拍的影片傳給爺爺的女兒、女婿及基金會員工等5人，並稱「想跟阿姨借70萬，每月1萬慢慢攤還，爺爺的所有影片我會讓他消失！等阿姨回覆」。

除此之外，李男還不斷傳訊向夏女道歉，稱對方平時很照顧他，但他卻用來借錢，「影片還沒有外流，並非籌碼，因為阿姨的照顧，我一直想法像放下...但又覺得不甘願...想讓媒體知道」，甚至稱影片是爺爺叫他放給他看的，若是不照辦，爺爺就會叫他幫他打手槍，讓他非常困擾，「當初留這些影片只是要當作證據」。

夏女收到訊息後非常害怕，於是立刻截圖報案，但李男卻矢口否認犯行，還辦稱，是爺爺同意拍攝影片，且因為自己遭到爺爺騷擾，才會以此當作證據要求賠償。

檢方認為，按照常理，若是爺爺同意拍攝畫面，但不可能同意將畫面外流，而李男即使遭到爺爺騷擾，應該索賠的對象也是爺爺，認定李男是故意持影片來恐嚇家屬，因此將他依恐嚇取財未遂罪起訴。

►就算爬到樹上！妳還是很美

【更多新聞】

男慘遭爆頭慘死...監視器全消失 同事現場滅證：他酒醉跌倒

搭公車猛踹陌生女！怒譙「X」後想逃 霸氣司機一把拽回...男裝無辜：怎麼了

預約美體按摩！按完腿冒出20條「紅色長巨蟲」 美腿少婦痛到崩潰：好刺好熱