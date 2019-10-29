罵鄰居「下西下僅」挨告！　二審逆轉改判有罪罰1萬　　　　　　

▲許男以台語對鄧男說出「你有病」、「下西下僅」挨告，一審判無罪，二審改判有罪。（圖／取自免費圖庫，無關本案）

記者廖安莘／台南報導

台南一名許姓男子因細故與鄰居鄧男發生口角，過程中他以台語脫口而出「你有病」、「下西下僅」等語，鄧男氣炸提告。台南地院審理時，一審認為許男的言行對於侵害社會法益輕微，不具有實質違法性，且刑罰不是維持禮貌的好工具，因此沒有以刑罰處罰的必要，判無罪。檢方不服再上訴，台南高分院則認為2句話都是罵人的話，依公然侮辱罪，判處罰金1萬元，可上訴。

判決指出，許男2017年6月25日上午10時許，於住處社區中庭因細故與鄧男發生口角，並以台語對他說「你有病」，另又在同年12月9日下午5時許，於同樣位置2人發生衝突，許男遂以台語脫口而出「下西下僅」、「別出來外面下西下僅」等語。事後，鄧男認為對方的2度辱罵，令他感到不舒服，憤而提告，台南地檢署依公然侮辱罪將許男起訴。

台南地院一審時，許男坦承曾說過那2句話，但否認有公然侮辱的意圖，並表示當時是因對方制止他咳嗽、蒐證，才會一時氣憤脫口而出那些話，不是針對鄧男。法官認為許男的言行對於侵害社會法益輕微，不具有實質違法性，且刑罰不是維持禮貌的好工具，因此沒有以刑罰處罰的必要，判無罪。

檢方不服再上訴，台南高分院則認為2句話一般人理解都是屬於罵人的話，且許男2次在公眾出入的住處社區中庭謾罵鄧男，已構成公然侮辱，此外，縱使鄧男有不滿對方咳嗽或蒐證的舉動，但並無任何不法侵害，許男無從以保護自己為名，用言語侮辱貶抑鄧男的人格，依公然侮辱罪，判處罰金1萬元，可上訴。

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