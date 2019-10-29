課堂被罰伏地挺身10下　女童痛苦做完「大小便失禁」下半身癱瘓

▲女童雖然重回學校，但需要輪椅的輔助。（圖／翻攝自大陸《新法制報》）

記者李振慧／綜合報導

江西省萍鄉市一名女童在課堂上被處罰，做了10個伏地挺身後突然感覺腰痛、身體不適，緊急送醫後竟然得面對下半身癱瘓的結果，如今3年過去，她的病情仍未獲得改善，父母為了治病搞到債台高築，最後決定起訴到法院，向學校、當地教育局等求償708萬元人民幣（約台幣3,061萬元）。

大陸《新法制報》報導，事件發生在2016年12月6日，當時8歲的女童小琪（化名），上課早讀時因為讀錯拼音，被懲罰在講台上做伏地挺身，她勉強做完8個後因為被同學認為姿勢不標準，又多做了2個，結果做完感覺腰部痛到無法起身，緊急送到當地萍鄉中醫院，上午11時突然腰部以下失去知覺，大小便失禁，由於一直找不出病因，後來被陸續轉到多家醫院，最後被北京博愛醫院確診為脊髓損傷，導致下半身癱瘓。

小琪的媽媽表示，因為家裡經濟狀況拮据，無力再負擔女兒輔具和訓練的昂貴費用，導致對方脊柱側彎嚴重、肋骨變形、雙腳萎縮嚴重，「我們做父母的也非常自責，但真的拿不出錢」，自女兒受傷以來治療費用已多達人民幣20多萬元（約台幣86萬元），然而學校和政府部門只拿出人民幣6萬多元（約台幣25萬元），讓他們覺得對方沒有承擔相應的責任而告上法庭。

校方曾質疑，小琪的傷是否與讓她做伏地挺身有關，不過這個問題也在2次庭審中獲得司法鑑定中心確認，兩者存在直接因果關係，鑑定為一級傷殘。由於本案目前仍在審理中，校方24日回應，有一直在配合法院的取證和調查，最後會尊重法院的判決結果。

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