CNN：巴格達迪自爆哭喊亡　IS卻沒死透「新獨裁者隨時興起」

▲伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普27日宣布，極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）受到美軍突襲，因此引爆炸彈背心身亡。然而，CNN分析指出，雖然巴格達迪喪身，ISIS勢力卻沒「死透」，而且還有可能再次興起。

CNN資深記者威德曼（Ben Wedeman）先介紹ISIS的背景，這個組織重新建立起奴隸制度，並對雅茲迪族（Yazidis）實施暴行，展開大規模屠殺與斬首，還摧毀宗教場所與相關文物。如今，美國在伊拉克、敘利亞民主力量（SDF）等盟友幫助下擊破ISIS並殺死巴格達迪。

威德曼寫道，然而ISIS的勢力並未結束，該組織在西非、利比亞、埃及西奈半島、阿富汗與菲律賓都有行動，在歐洲與其他地區還有追隨者。另外根據五角大廈監察長8月一份報告，還有多達1.8萬名武裝份子仍在敘利亞、伊拉克之間活動。

「隨著巴格達迪死亡，我們沒理由得出這樣的結論，ISIS分布廣泛的分支系統以及同情者帶來的威脅已經消失。」威德曼認為，其他人會站出來繼承巴格達迪的領導地位，或許還會從他的死亡中記取教訓。

事實上，相較於賓拉登（Osama bin Laden）或札卡維（Abu Musab Al-Zarqawi）的行為，巴格達迪一直保持低調，他2014年7月公開露面，此後行蹤幾乎成謎。直到今年早些時候，另一段影片可見他穿著輕便服裝坐在地上，宣布巴古斯（Baghouz）之役戰敗。

CNN今年春天在巴古斯村戰役期間採訪數十名ISIS聖戰士與其妻子、小孩，很少有人提及巴格達迪；仍然效忠ISIS意識形態的人們，強調他們對於組織的忠誠，而不是對領導人抱持忠心。

分析指出，巴格達迪從未接受任何人的採訪，最後他被美軍發現，根據川普說法，他死前哭泣、尖叫。然而，ISIS不會就這樣消失，反而可能演變成其他形式，釀成極端組織的土地仍然非常肥沃，除非獨裁者的模板被真正粉碎，不然「新的」巴格達迪還是會出現。

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