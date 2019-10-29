▲原PO壞心貼出女神妻的歪嘴斜眼照片！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

「原來我是做了個華麗的夢！」一名人夫崩潰表示，小倆口才新婚，怎料睡一覺後，枕邊人美貌秒崩壞，竟變成歪嘴又斜眼的最熟悉陌生人，照片一曝光後，掀起萬人朝聖，紛紛拿板凳看好戲直呼，「人的死法有很多種，偏偏你選擇最痛苦的！」

高雄一名男網友才在上周六（26）日加入人夫行列，怎料才隔兩天，他竟在臉書《爆廢公社》爆笑討拍，直呼「我記得我當天娶了一個美麗漂亮的老婆，但忙完婚禮實在太累一下就昏睡過去，早上起床看到身邊的人，原來我是做了個華麗的夢」，文末，他還皺眉反問廢友們「我能再躺回去繼續做夢嗎？」

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「不要命」的人夫更曬出兩張照片，左邊是穿白色新娘禮服、美若天仙的美嬌娘；而右邊的老婆一臉素顏，一手扶著下巴、一手摸著頭，眼睛往上斜翻，嘴巴還微微張開，原本氣質形象一秒崩壞，巨大反差畫面頗有衝擊感。

甜蜜蜜的「老公視角」掀起1.4萬名網友狂瘋傳，不少人看好戲，紛紛爆笑回應，「可以啊～躺下去做夢吧！反正也起不來了」、「很可愛，看來你的婚姻生活一定充滿樂趣」、「你會被跪算盤」、「好好活下去很難嗎」、「你真的是拿生命賭下去耶」、「人的死法有很多種，偏偏你選擇最痛苦的」、「你還活著嗎？」、「才剛新婚就看不開了啊」、「找死的節奏」。

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▲老婆超多表情包！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「生死未卜」的原PO，事後也跳出來向大家報平安，「因為老婆沒有加爆廢，所以小弟昨天PO完文到現在還活著，在此先謝謝各方代表的致意跟花籃等！」此外，原PO向《ETtoday新聞雲》透露，小倆口交往2年半，老婆是一位超級愛狗的寵物美容師。雙方才在上週幸福完婚，老婆得知糗照被PO文後，「覺得我很機車」，不過生氣歸生氣，但看到廢友們的回應，反倒覺得很有趣，事後她還加碼一張古錐表情，「她就叫我要傳湯瑪士小火車上去，因為她自己覺得太像了！」

▲小倆口養了4隻毛小孩，超可愛！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在平淡生活之中製造笑點，就是原PO跟老婆維持感情的小撇步，原PO也自嘲，「我們都不是很在意形象，不然我哪敢拿生命開玩笑！」最後，原PO再偷偷加碼一張老婆婚宴照，新娘子完全不在意形象，櫻桃嘴直接塞入食物，連後方的長輩也看傻眼。

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