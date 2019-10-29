　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嫌床位差...愛滋男暴扯81歲阿公下床！他「後腦撞地」3月後離世　兒女崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 病人,病床,住院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高齡81歲的阿公被隔壁床愛滋男狠扯下床，3個月後逝世。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台北報導

一名愛滋病患者阿義（化名）2016年入住醫院，期間突然抓狂，將隔壁床的81歲阿公硬扯下床，導致阿公後腦重摔，隔日被確診中風，治療3個月後因併發症不幸逝世。家屬傷心提告，阿義被依傷害罪判刑7月確定；民事部分則應賠償50元醫藥費及20萬元精神撫慰金，可上訴。

判決書指出，阿義2016年2月13日被確診愛滋病，同時院方也診斷出他罹患肺炎，於是安排住院治療，孰料，期間他竟認為病床位置不佳，徒手將隔壁床高齡81歲的阿公硬扯下床，導致對方受有後腦勺紅腫7X9公分、左手臂4X3公分紅腫的傷害。

阿公的兒女指控，阿義此舉害得爸爸右側中大腦動脈阻塞性中風，導致左側肢體偏癱，歷經住院、轉院治療肺炎、急性腦中風、肛門周膿傷，仍不幸在3個月後因肺炎併敗血症死亡，除了刑事傷害致死告訴外，再對阿義求償235萬8千餘元。

阿義辯稱，當天進到醫院以後感覺大家都要害他，開始有幻覺出來，「我只知道自己躺在床上，後面狀況不太清楚，只覺得有被害」；值班護理師則表示，事發時她聽見聲音趕到現場查看，發現阿公已經跌在地上，而阿義已經將點滴拔掉，站在阿義旁邊，還有一個將阿公拉下床的手勢，另外，阿義進行意識形態評估時表現滿分，事發時精神狀況清楚。

刑事部分，法院認為，阿公中風與被阿義拉下床無直接關係，僅依傷害罪判阿義有期徒刑7月，二審也將上訴駁回，全案確定；民事部分，法院認為，阿義只因小事就把高齡且身體本來就不舒服的阿公推下病床，導致對方驚嚇、受傷，也沒有與阿公家屬達成和解，判他應賠償20萬元精神撫慰金及醫藥費50元，全案仍可上訴。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

激情交纏到一半...她感覺「沒那麼硬」！拔刀殺死前男友　苦喊：下輩子別再見

嫩妹大膽求愛：我想要～男友秒亢奮「激烈滾床」！結束卻挨告　她憶事發經過

人妻與小王車內「激情搖擺」後懷孕...她向老公坦承：不知孩子爸是誰！

ET快訊
23歲男愛上46歲女「2個月閃婚」　新婚妻笑：跟我兒子一樣大
尊重陳同佳的自由意志　林鄭月娥：不知道他何時赴台
錄影前犯大忌「薪水被砍半」　安妮直接點名電視台：到現在還很氣
完婚隔天後悔了！女神妻「歪嘴斜眼」素顏崩壞　夫睡醒看傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

罵鄰居「下西下僅」挨告！　二審逆轉改判有罪罰1萬　　　　　　

「老婆要生了！」破水卻遇老街塞車　警鳴笛開道20公里助產女

家產談不攏弟綑綁毆打姐姐＆姐夫後逃逸　6小時落網

嫌床位差...愛滋男暴扯81歲阿公下床！他「後腦撞地」3月後離世　兒女崩潰

糊塗婦忘記「小粉紅」停哪急報案　警陪同隔壁巷內「破案」

陳情「法學議員關說涉詐醫師復職」　律師議員苗博雅怒控妨害名譽

台中女只穿內衣褲...深夜「12樓墜落」慘躺小巷！送醫搶救不治

爺爺看片「手上下滑動」！看護拍給他女兒　恐嚇「借我70萬」：想外流嗎？

看到IG正妹忍不住　警濫用戶役政系統查個資…辯「查交通違規」

少女服藥精神恍惚　不顧墜樓危險跨坐頂樓外牆！他伸出溫暖雙手

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

罵鄰居「下西下僅」挨告！　二審逆轉改判有罪罰1萬　　　　　　

「老婆要生了！」破水卻遇老街塞車　警鳴笛開道20公里助產女

家產談不攏弟綑綁毆打姐姐＆姐夫後逃逸　6小時落網

嫌床位差...愛滋男暴扯81歲阿公下床！他「後腦撞地」3月後離世　兒女崩潰

糊塗婦忘記「小粉紅」停哪急報案　警陪同隔壁巷內「破案」

陳情「法學議員關說涉詐醫師復職」　律師議員苗博雅怒控妨害名譽

台中女只穿內衣褲...深夜「12樓墜落」慘躺小巷！送醫搶救不治

爺爺看片「手上下滑動」！看護拍給他女兒　恐嚇「借我70萬」：想外流嗎？

看到IG正妹忍不住　警濫用戶役政系統查個資…辯「查交通違規」

少女服藥精神恍惚　不顧墜樓危險跨坐頂樓外牆！他伸出溫暖雙手

陳長文／蘇貞昌律師還記得「法律人」的誓言嗎？

維生素C是檸檬2倍！專家曝壓力大「從紅椒補精力」...15種多效食物必吃

【陳同佳案】陳一新／蔡政府在陳案的決策轉折

賓士G500 4×4²裝甲車穿梭戰場沒在怕　越野、防彈一把罩！

台東深度低碳旅遊　百人踩線團實地踏訪與體驗部落

超模卡拉對李易峰上演「摸頭殺」　他秒害羞..摸耳低頭不敢直視

月薪70-80K、年休123天！華航宣布11月招空服員　報考資格出爐了

罵鄰居「下西下僅」挨告！　二審逆轉改判有罪罰1萬　　　　　　

莫忘世上胖子多！黃偉哲遭點名白胖：拿身材批評沒有領導人高度

一天只開3小時、預訂才吃得到！台中神祕麵包店　必吃爆漿珍奶歐式麵包

社會熱門新聞

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

賓士撞死興大生　駕駛嚇傻逃跑

香奈兒告寶雅求償300萬　免賠確定

虐貓閻王改限制住居　再爆加入虐貓群組

虐貓閻王投案原因　走投無路想輕生

驚悚撞擊畫面曝　興大生遭白賓士爆撞亡

偷看手機發現被劈腿　他泡完溫泉送小三下黃泉

變態男虐死9貓後神隱　手機雲端竟存百張影照

獨／聯結車鋼捲掉路面　騎士驚逃

警破門見「暗黑王心凌」騎在上面

床戰小三撞壞摩鐵柱子竟叫正宮賠　女兒：爸還有小四小五

連千毅仿品僅1人報案　懷疑賓利假貨

更多熱門

相關新聞

陸科學家實現以基因編輯細胞抵禦愛滋

陸科學家實現以基因編輯細胞抵禦愛滋

近日大陸科學家完成了世界首例通過基因編輯幹細胞，移植愛滋病和白血病患者的案例，為這兩種疾病的治療提供了新的契機，研究團隊以以人工創造出罕見的病毒入侵T細胞的主要共受體突變，並在之後的研究中，證明了這種基因編輯的T細胞，表現出抵禦愛滋感染的能力。

吃花生卡氣管　3歲童成植物人

吃花生卡氣管　3歲童成植物人

要不到病床罵人！他酸護理師胖挨告

要不到病床罵人！他酸護理師胖挨告

博覽會「熱水池孳菌」釀4死94住院...

博覽會「熱水池孳菌」釀4死94住院...

5歲童高燒被打錯藥！媽質疑反被嗆：又不會死

5歲童高燒被打錯藥！媽質疑反被嗆：又不會死

關鍵字：

愛滋病病床肺炎

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

偶像和素人「第一次見面就上床」

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空一半」

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

影／大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

22歲逆子揮刀弒母...一旁外婆也慘遭亂拳揍死

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

Albee范乙霏泰國「解放紅Bra」！

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面