嫌床位差...愛滋男暴扯81歲阿公下床！他「後腦撞地」3月後離世　兒女崩潰

▲高齡81歲的阿公被隔壁床愛滋男狠扯下床，3個月後逝世。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台北報導

一名愛滋病患者阿義（化名）2016年入住醫院，期間突然抓狂，將隔壁床的81歲阿公硬扯下床，導致阿公後腦重摔，隔日被確診中風，治療3個月後因併發症不幸逝世。家屬傷心提告，阿義被依傷害罪判刑7月確定；民事部分則應賠償50元醫藥費及20萬元精神撫慰金，可上訴。

判決書指出，阿義2016年2月13日被確診愛滋病，同時院方也診斷出他罹患肺炎，於是安排住院治療，孰料，期間他竟認為病床位置不佳，徒手將隔壁床高齡81歲的阿公硬扯下床，導致對方受有後腦勺紅腫7X9公分、左手臂4X3公分紅腫的傷害。

阿公的兒女指控，阿義此舉害得爸爸右側中大腦動脈阻塞性中風，導致左側肢體偏癱，歷經住院、轉院治療肺炎、急性腦中風、肛門周膿傷，仍不幸在3個月後因肺炎併敗血症死亡，除了刑事傷害致死告訴外，再對阿義求償235萬8千餘元。

阿義辯稱，當天進到醫院以後感覺大家都要害他，開始有幻覺出來，「我只知道自己躺在床上，後面狀況不太清楚，只覺得有被害」；值班護理師則表示，事發時她聽見聲音趕到現場查看，發現阿公已經跌在地上，而阿義已經將點滴拔掉，站在阿義旁邊，還有一個將阿公拉下床的手勢，另外，阿義進行意識形態評估時表現滿分，事發時精神狀況清楚。

刑事部分，法院認為，阿公中風與被阿義拉下床無直接關係，僅依傷害罪判阿義有期徒刑7月，二審也將上訴駁回，全案確定；民事部分，法院認為，阿義只因小事就把高齡且身體本來就不舒服的阿公推下病床，導致對方驚嚇、受傷，也沒有與阿公家屬達成和解，判他應賠償20萬元精神撫慰金及醫藥費50元，全案仍可上訴。

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