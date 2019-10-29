林智堅反擊韓國瑜「白胖說」：別用每日驚句搏版面　淪年輕人笑柄





▲韓國瑜、林智堅。（圖／翻攝韓國瑜臉書、新竹市政府提供）

記者袁茵／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜28日晚間表示，競爭對手總統蔡英文的身材「白白胖胖」的，然而自己卻「黑黑瘦瘦」的。拿他人身材做文章的行為，引起新竹市長林智堅在深夜發文批評，「這樣的說法沒有是是非非，太不負責任！」請韓國瑜多用點心在政見上，不要用每日「驚」句博取版面，然後淪為年輕人茶餘飯後的笑柄。

林智堅29日凌晨0時在臉書上提到，通常睡前都是他滑手機的時刻，會看看有沒有什麼新聞是大家下班後的話題，或是什麼政治新聞成為大家的笑料，然而「國民黨總統參選人、請假中的高雄市長韓國瑜一席話，卻令人笑不太出來。」

林智堅說，韓國瑜用他人身材體型做文章，不禁使他懷疑「到底是滿口庶民，還是滿口術語」？他想誠摯地跟韓國瑜說，「市政工作得要踏踏實實、辛辛苦苦的累積，絕非一句白白胖胖或黑黑瘦瘦，就可輕輕鬆鬆影射其他首長或公務員的努力！」這樣的說法沒有是是非非，太不負責任。

林智堅提到，做這行的都知道，一忙起來就會忘記吃飯，等到感覺餓了常常是行程結束的空檔，「要吃得健康或是照三餐時間吃飯，都是個奢求，因此胖了瘦了都有可能。」如果按照韓國瑜的標準，那他這樣既不黑也不乾癟的體型，是不是也會被說做得不夠好呢？「請韓國瑜多用點心在政見上，不要再用每日驚句博取版面，卻又淪為年輕人茶餘飯後的笑柄，更讓政治人物的信用掃地。畢竟，身材不會是檢驗執政者的標準，民意的基礎、人民的滿意度才是。」

關於韓國瑜「白白胖胖」說法，是他在28日晚間於彰化參加「台灣願景‧彰化福田」晚會時，談及自己從南部上來到處去聽，就覺得很神奇，從外型來看，蔡英文是不是白白胖胖？再看看桃園市長鄭文燦白白胖胖，台南市長黃偉哲也白白胖胖的，基隆市長林右昌也是白白胖胖，而國民黨都瘦瘦的，「所以結論越支持民進黨的老百姓越支持民進黨的鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎？」

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