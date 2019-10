阿諾凌晨3點半急帶家人逃野火！　發文報平安：消防員是真英雄

實習記者陳妙津/綜合報保

加州野火肆虐,不僅洛杉磯湖人隊球星「詹皇」撤離家園,連阿諾·史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)也連夜帶家人逃離,並凌晨在推特上發文報平安,同時敦促尚在撤離區的左鄰右舍也趕緊避難。阿諾也感謝加州辛勞救火的消防員,稱讚是「真正的英雄」。

據CNN報導,因大風助長,加州野火蔓延竄燒,造成部分區域疏散停電,其中被稱為「蓋蒂大火」(Getty Fire)的火勢在28日凌晨,於賽普爾維達通道(Sepulveda Pass)西側爆發,並沿405號州際公路危及聖莫妮卡山脈,當地豪宅社區因此陷入危機,被強制疏散。洛杉磯市長Eric Garcetti則說,蓋蒂大火燒毀了618英畝土地、8棟建築,不過火勢已經獲得控制,當局正積極調查是否有人為縱火痕跡。

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire