阿諾凌晨3點半急帶家人逃野火！　發文報平安：消防員是真英雄

實習記者陳妙津／綜合報保

加州野火肆虐，不僅洛杉磯湖人隊球星「詹皇」撤離家園，連阿諾·史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）也連夜帶家人逃離，並凌晨在推特上發文報平安，同時敦促尚在撤離區的左鄰右舍也趕緊避難。阿諾也感謝加州辛勞救火的消防員，稱讚是「真正的英雄」。

據CNN報導，因大風助長，加州野火蔓延竄燒，造成部分區域疏散停電，其中被稱為「蓋蒂大火」（Getty Fire）的火勢在28日凌晨，於賽普爾維達通道（Sepulveda Pass）西側爆發，並沿405號州際公路危及聖莫妮卡山脈，當地豪宅社區因此陷入危機，被強制疏散。洛杉磯市長Eric Garcetti則說，蓋蒂大火燒毀了618英畝土地、8棟建築，不過火勢已經獲得控制，當局正積極調查是否有人為縱火痕跡。

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire — Arnold (@Schwarzenegger) October 28, 2019

住在此處的前加州州長、前動作影星阿諾·史瓦辛格也攜家人摸黑撤離，並發表推文，「我們在凌晨3點半時安全撤離，若你還在疏散區，請趕緊依指示離開，現在讓我們感謝世上最好的消防員們，他們是真正的英雄，冒著危險來保護加州人們。」

附近的聖瑪麗山大學（Mount St. Mary’s University）學生也紛紛驚險逃離，還有學生拍下野火蔓延時的驚悚畫面，漫天火光伴隨著陣陣濃煙，將鄰近天空都染成地獄般的橘紅色，而撤離的車輛搖搖晃晃地開在車道上，彷彿末日來臨。

CNN氣象學家蓋伊Michael Guy則說，預計強勁風勢將持續到29日早晨，隨後便會減弱，相信能減緩野火蔓延速度。