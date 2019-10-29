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天兵男「倒汽油」殺蟻！　火柴棒拋下瞬炸噴2公尺土塊

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實習記者曾筠淇／綜合報導

當惱人的小螞蟻出現在家裡時，絕大部分的人都會透過殺蟲劑或自製螞蟻藥來杜絕後患。不過，日前有一名國外的男子卻做了一個讓人哭笑不得的決定，他竟將汽油倒在家中後院的螞蟻窩上，再把火柴往前一拋，企圖把螞蟻炸死，然而卻也讓後院發生爆炸，土塊噴得比他還高，初估約至少2公尺，嚇得他往後倒退好幾步。

據美國科學、技術雜誌《大眾機械》（Popular Mechanics），在國外，有一名男子實在很天兵，他的家中後院有一窩螞蟻，所以便想辦法要除去這些小傢伙。這個天兵男認為，除去螞蟻最好的方法就是「炸掉牠們」，於是，他就將汽油往螞蟻窩倒，然後向那塊地輕拋火柴。

▲▼螞蟻。（圖／翻攝自pixabay）

▲天兵男認為去除螞蟻的最佳方式就是「炸掉牠」。示意圖，非當事螞蟻。（圖／取自Pixabay）

天兵男小心翼翼的往前踏了一步，雙腳微蹲的丟了第1根火柴棒，並有些膽怯的隨即往後縮，結果竟都沒有動靜，於是，他這次變得有些大膽，在丟了第2根火柴棒後，就站在一旁等著看螞蟻們的好戲，想不到仍是不為所動，所以他才又再丟下了第3根火柴棒，想不到這一次卻引發了一場小爆炸。

在最後一根火柴棒丟下後約莫2秒，汽油就與火柴上的火發生作用，進而導致那塊地完全破裂，原先平坦的土地瞬間噴得比天兵男高，目測至少有2公尺。從影片中可以見得，火光摻雜在土中，整個土地四分五裂，連桌椅也被往上噴，而這場小爆炸，也讓天兵男嚇得往後退好幾步，就連原先靜靜趴在一旁的2隻小狗，也被嚇了一大跳，馬上往後竄逃，躲到另外一邊，所幸天兵男與他的2隻小狗都安然無恙。

此外，《大眾機械》也提供了一些消滅螞蟻的妙招，他們建議，除了可以用吸塵器徹底清理房屋，也可以透過檸檬汁、醋這些天然且無毒的食品來當成驅蟲劑。若是情況仍未改善，可以評估是否要使用更強的化學藥劑，或是致電給專業人士進行處理。不過，千萬不要像影片中的天兵男一樣，想透過汽油將螞蟻炸毀，否則後果恐怕得不償失。

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