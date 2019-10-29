下嫁大她20歲表哥！　單親媽大讚「近親結婚」：不怕有婆媳問題

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名35歲女子經歷第一次的婚姻失敗後，在臉書上結識了大她20歲的「真命天子」，然而對方卻是她的表哥，2人甚至決定要再次走入禮堂，怪異的關係雖然讓許多人無法接受，但她反而大讚這樣結婚後不會有婆媳問題。

英國《都市報》報導，擔任數字藝術家的35歲女子艾琳(Erin)，與前夫育有一名8歲女兒，2017年表哥理查德(Richard)透過臉書和她聯繫，2人開始透過訊息談天，對方甚至大膽表示情意和她調情，然而這樣的關係卻讓她感到不安，便決定不再聯絡，直到離婚後才重新聯繫。

艾琳表示，一開始去找理查德，單純只是因為離婚後需要有個住的地方，然而卻漸漸被對方打動，「是的，一開始是出於經濟上需要幫助，但我現在戀愛了，我從來沒有遇過像他這樣對我好的人。」

艾琳今年年初與理查德訂婚後，預計明年8月在科羅拉多州的家中舉行婚禮，該州是美國少數允許近親結婚的地方，雖然許多人警告近親結婚生下遺傳異常寶寶的風險較大，但她仍想要為對方生下寶寶，「我們對此沒有特別研究，但不擔心」，並且認為這樣關係是最理想的婚姻，「因為我不需要擔心姻親問題，所有的姻親本來就是我的親人」。

▼女子決定嫁給表哥，認定對方是她的真命天子。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

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